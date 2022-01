Egészségügy

Combtörést szenvedett egy 10 hónapos kisfiú, két kórházban sem látták el

Az édesapa, Galsa Péter panaszt tett a János Kórház főigazgatójánál, amiért nem látták el kisfiát - írja a Blikk.



Az eset még december 12-én történt, a Pest megyei Valkón. A 10 hónapos Petikére ráesett az egyensúlyából kibillent hétéves nővére. Azonnal mentőt hívtak, és a János Kórházba szállították a kisfiút az édesanyjával. Itt azonban röntgen készítése nélkül az orvosok közölték, nincs semmi baj, ezért nem fektették be a picit.



De még másnap reggel is keservesen sírt a kisfiú, és a lábát sem tudta mozgatni. Galsa Péterék ezért a járásilag illetékes Bethesda kórházba akartak menni, ám első körben visszairányították őket a János kórházba. "Végül előálltam azzal, hogy a sajtóhoz fordulok, erre azt mondták, vigyük be a gyereket. Azonnal indultunk, ám előtte a két nagyobb gyereket a rokonoknál helyeztük el" - nyilatkozta a Blikknek az édesapa. Mint mondta, rengetegen voltak a kórházba, és több órás várakozás után is csak annyit tudtak mondani, 3-5 óra múlva tudnak velük foglalkozni.



Ekkor Péter felhívta a gyermekorvosukat, aki a Madarász utcai gyermekkórházba küldte őket. A cikk szerint ott, ahogy felvették az adataikat, behívták őket a vizsgálóba, majd néhány perc múlva a röntgent intézték, negyedóra múlva pedig már a gipszelőben voltak. A kisfiúnak ugyanis combcsonttörése volt, felette egy repedéssel.



Mostanra már jól van, a gipszet is levették a lábáról, ám az édesapa panaszt tett a János Kórház főigazgatójánál. "Számomra teljesen abszurd, hogy röntgen nélkül arra jutottak, hogy minden rendben. Az meg, hogy a feleségemet és a kisfiamat éjjel kihajították a kórházból, a szakmaiatlanságon túl embertelen és tisztességtelen" - fogalmazott az édesapa.



Válasz egyelőre nem érkezett, ahogy a Blikk kérdésére sem reagált az intézmény.