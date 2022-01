Koronavírus-járvány

Müller Cecília: nem alakulhat ki nyájimmunitás - videó

A tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy a védőoltás felvétele mellett a higiéniás szabályokat is rendkívül fontos betartani. 2022.01.13 18:27 ma.hu

Jön az ötödik hullám, amelyet jelentős mértékben az omikron variáns okoz - mondta az országos tisztifőorvos a TV2 reggeli műsorában. Az omikron variáns enyhébb lefolyású betegséget, náthaszerű megbetegedést vált ki. Az oltottság, az egyén egészségi állapota és immunstátusza is befolyásolhatja, hogy enyhén vagy súlyosabban fog lezajlani a betegség, ugyanakkor e vírusvariáns fertőzőképessége erősebb, tehát sokkal könnyebben lehet elkapni.



A tiszti főorvos arra figyelmeztet, hogy a védőoltás felvétele mellett a higiéniás szabályokat is rendkívül fontos betartani. Az adatok szerint Magyarországon még nincs jelen túlnyomó többségben a vírus e mutációja. Az eddigi megbetegedések 29 százalékáért felelős az új variáns.



A tisztifőorvos nem gondolja, hogy kialakulhat a nyájimmunitás, mivel olyan nagy mértékben változik a kórokozó, hogy inkább az egyéni védelemre kell helyezni a hangsúlyt. Az, hogy hányan fertőződhetnek meg, az ország átoltottságának szintjétől, valamint a lakosság egészségi állapotától is függ.