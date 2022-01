Koronavírus-járvány

Gulyás: február 15-étől oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány; rövidül a karantén ideje

Oltási igazolvánnyá alakul át február 15-étől a védettségi igazolvány és hét napra rövidül a karantén ideje - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. A kormány azt javasolja, hogy mindenki oltassa be magát a koronavírus ellen.



Gulyás Gergely a koronavírus omikron variánsával kapcsolatos kormánydöntésekről közölte: február 15-étől az a 18 éven felüli minősül oltottnak, aki megkapta a koronavírus ellen a harmadik oltást, valamint az, aki két oltást kapott és a másodikat hat hónapon belül.



A 18 éven aluliaknál a két oltás elegendő - tette hozzá.



Elmondta, a harmadik oltást négy hónap után lehet felvenni, de hat hónapon belül ahhoz, hogy az igazolvány érvényessége megmaradjon, mindenkinek fel kell vennie.



A koronavíruson "átesettség fogalma" az omikron variáns után mást fog jelenteni; nem az átesettség, hanem az oltás jelent védettséget - fejtette ki, utalva arra is, hogy ezen variáns miatt bizonyos változtatásokat Európában mindenhol meghoztak.



Hozzátette: nem kell új igazolványokat kiadni, a QR-kód alapján lehet ellenőrizni az okmányt.



A miniszter bejelentette azt is, lerövidíti a kormány a koronavírus miatti karanténkötelezettség idejét.



Elmondta: felnőtteknél hét nap lesz a karantén, öt nap után, tünetmentesség esetén, negatív koronavírus-teszttel ugyanakkor "lehet szabadulni".



Elmondta, az iskoláknál a felső tagozatnál már bevált gyakorlatot kiterjesztik az alsó tagozatra is, mivel már ez a korosztály is kaphat oltást. Kifejtette: ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karanténkötelezettség időtartama 5 napra csökken, de csak azokra vonatkozik, akik oltatlanok.



Az iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie, személyes jelenléttel, de ha a technikai feltételek adottak, a karanténban lévő oltatlanoknak közvetíthető online is az oktatás - ismertette a miniszter.



Köszönetet mondott a pedagógusok eddigi helytállásáért. Reményét fejezte ki, azzal, hogy most már az 5-11 éves korosztály is kaphat oltást, a normális rend helyre állhat, az órák megtarthatók lesznek. Arra kérte az érintett szülőket, hogy oltassák be gyermekeiket.



Gulyás Gergely elmondta, úgy látják, hogy az omikron vírus esetén az oltás kevésbé a fertőzéstől, inkább a tünetektől véd. Azoktól valamennyi Magyarországon engedélyezett oltás hatékony védelmet biztosít - hangsúlyozta.



Gulyás Gergely úgy értékelte a járványügyi helyzetet, hogy a koronavírus negyedik hulláma "már erősen leszálló ágban lenne", de megjelent az omikron variáns Magyarországon és a fertőzések jelentős része már az új variáns miatt történik, így a fertőzésszám ismét dinamikusan nő.



Szerinte a következő napokban, hetekben arra lehet számítani, hogy a megbetegedések száma jelentősen emelkedni fog.

Ma már azt is egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az omikron a korábbi variánsokhoz képest kevésbé súlyos, elsősorban légúti megbetegedést eredményez - mondta.



Úgy folytatta, azt látják azokban az országokban, ahol már az omikron a domináns, hogy a növekvő megbetegedésszámból nem következik arányosan a kórházi betegszám és a halottak számának emelkedése.



Abban bíznak - folytatta - , hogy a járvány ötödik hulláma Magyarországon is igazolni fogja ezeket a feltételezéseket: a megbetegedések száma valószínűleg "minden korábbinál nagyobb mértékben" fog nőni, de ez nem eredményezi hasonló mértékben a kórházban lévő betegek és az elhunytak számának növekedését.



Gulyás Gergely közölte, Magyarország jól áll a kórházi kapacitásokkal, a Covid 19-re fenntartott normál betegágyak 75 százaléka szabad, 25 százalékán vannak koronavírusos vagy koronavírus-gyanús betegek, vagyis 2261 Covid-pozitív beteget és 596 olyan beteget ápolnak, akinek Covid-tünetei vannak, de nem igazolódott egyértelműen a fertőzésük.



Hozzátette: 8546 szabad ágy van, a kapacitások szükség esetén növelhetők.



A miniszter közölte, a védekezésre szükséges feltételek is biztosítottak. A legfontosabb eszköznek a koronavírus elleni oltást nevezte.



Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca-, Janssen- és Sinopharm-oltóanyag is bőven van, több mint 9,2 millió oltóanyag használható fel - ismertette.



Sikeresnek értékelte a januári oltási akciónapokat, amelyeknek első három napján 135 ezer oltást adtak be; február első két hetében is lesznek akciónapok csütörtöktől szombatig.



Gulyás Gergely azt kérte, hogy aki még nem oltatta be magát vagy nem vette fel még a harmadik oltást, az tegye meg.



Elmondta, a magyar társadalom 64 százaléka kapott oltást, amely a régióban jó aránynak számít, de Európában az utolsó harmadba tartozik az átoltottságot nézve az ország.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: a 2021-es gazdasági növekedés 6,5 és 7 százalék között lehetett, ami a rendszerváltoztatás óta soha nem látott gazdasági teljesítmény.



Kiemelte: a tavalyi gazdasági adatok biztatók, a novemberi-decemberi számok a vártnál jobbak. A jó gazdasági növekedés különösen nagy teljesítmény annak fényében, hogy egy számtalan nehézséggel teli évben sikerült elérni - mutatott rá. Hozzátette: az autóipar jobban is teljesíthetett volna, ha nem lett volna globális chiphiány, vagyis az autóiparban rejlő növekedési potenciál nélkül érték el ezt a növekedést.



Úgy értékelte, nehézségeket jelent, hogy az emelkedő energiaárak az egész világon inflációs spirált indítottak el, és az EU energiapolitikája további áremelkedést eredményez. A kormánynak az a feladata, hogy küzdjön az árnövekedés ellen és az infláció terheit a lehető legnagyobb mértékben hárítsa el az emberektől - magyarázta.

Közölte: a rezsicsökkentés félmillió forint könnyebbséget jelent egy háztartásnak. A benzinárplafon bevált, a kormány február közepén dönt a meghosszabbításáról - mondta.

A szerdán bejelentett élelmiszerárstopról Gulyás Gergely azt mondta: remélhetőleg ez a kormánydöntés nagy könnyebbséget jelent azoknak, akiknek az alapvető élelmiszerek drágulása komoly terhet okoz. Az élelmiszerárakat október 15-i szinten rögzítik, az online pénztárgépadatok alapján rendelkezésre állnak az akkori árak - fűzte hozzá.



Megjegyezte: alapvető termékek árát rögzítik, ezek a kristálycukor, a búzafinomliszt, az étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, illetve -farhát, valamint a 2,8 százalékos tehéntej.



Gulyás Gergely kitért arra: a kormány üdvözli, hogy az országgyűlési választást és a gyermekvédelmi népszavazást egy időben tartják meg, mert ezzel hétmilliárd forintot spórolnak.



A tárcavezető kifejtette: a magyar közélet jelenlegi állapotában ritka a konszenzus, ezért jó, hogy teljes az egyetértés ebben a kérdésben. A miniszter köszönetet mondott a Párbeszéd képviselőjének, Szabó Tímeának, aki javasolta a választás és a népszavazás egyidejű megtartását, amit - emlékeztetett - az Országgyűlés valamennyi pártja, képviselője támogatott.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: fontos kérdésekről van szó, a választásnak és a népszavazásnak is óriási tétje van. Indokolt megtiltani a szexuális propagandát az iskolákban és a reklámokban a kiskorúak előtt, a gyermekek nevelésének joga a szülőké - közölte. Hozzátette: azt kérik mindenkitől, hogy ne csak a választáson, hanem a népszavazáson is mondják el a véleményüket.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentette: a kormány döntött arról, hogy újjáépítik a leégett szentesi sportcsarnokot, az ehhez szükséges forrásokat biztosítják.



Közölte: a kormány arról is döntött, hogy az ötezer lakos alatti települések önkormányzatainak biztosítja a szükséges forrásokat a polgármesterek illetmény- és költségtérítés-emelésére, az erről szóló rendelet hamarosan megjelenik.



Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta: a kormány óvatos a karanténidő lecsökkentésében, a konzervatívabb javaslatot fogadták el e téren.



Az ingyenes tesztelésről a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy nyilatkozott, mindig azt mondta a kormány, hogy az önmagában nem megoldás, és az oltás helyett erre mozdulhatnak el az emberek. A megoldás továbbra is az oltás, nem a tesztelés - hangsúlyozta.



Közölte, "negyedik oltást orvossal való konzultáció alapján bárki kaphat", az erről szóló utasítás a héten megjelenik.



Gulyás Gergely szerint az oltottság szintjének földrajzi oka van, Közép-Európában ez a szám lényegesen alacsonyabb, mint Nyugat-Európában. Magyarországon ugyanakkor magasabb, mint a szomszédos országokban, kivéve Ausztriát.



Kijelentette: az operatív törzs a kormány javaslattevő szerve, így az általa készített és felhasznált dokumentumok döntéselőkészítő anyagok, amelyek egyetlen kormány idején sem voltak nyilvánosak.

Amikor az ellenzék miniszterelnök-jelöltjéről kérdezték, Gulyás Gergely egy válaszában kifejtette: Márki-Zay Péter nyilatkozatainak nagyon nagy többsége megegyezik a magyar baloldal elmúlt évtizedekben képviselt álláspontjával, "a magyar baloldalnak ezért volt könnyű támogatni" őt.



Gulyás Gergely szerint "ennek a koalíciónak mindenféleképpen része az antiszemitizmus is", hiszen - ha ez nem is a baloldal korábbi tevékenységének szerves folytatása - olyanokkal szövetkeztek, akik pár éve még listákat készítettek volna zsidókról.



Európai kultúrkörben nem tesznek olyan kijelentéseket, amelyeket Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt tett a zsidókkal kapcsolatban - értékelt a tárcavezető. Hozzátette: a miniszterelnök-jelölt sorozatos kijelentései felett egyre nehezebb szemet hunynia azoknak, akik szerint ilyen mondatok nem hangozhatnak el.



A 13. havi nyugdíjról szólva aláhúzta: Gyurcsány Ferencék kormányon eltörölték, Márki-Zay Péter pedig rossznak tartja ezt a juttatást, így az "nyilvánvalóan veszélybe kerül, ha a baloldal kerül kormányra".



Arra a kérdésre, hogy egy esetleges kormányváltás után várható-e az egészségügy privatizálása, azt felelte: a baloldal kormányon magánosítani akarta az ellátást, privatizálni a kórházakat. Miniszterelnök-jelöltjük pedig most is azt mondja: a jelenlegi helyzetben csak a magánosítás segíthet, Márki-Zay Péter szerint az egészségügy üzlet.



Arról beszélt: az ellenzéki megszólalások jelentős hányada "nem kormánykritika, az nyílt gyűlöletkeltés". Arra a kérdésre, lesz-e a választás előtt miniszterelnök-jelölti vita, Gulyás Gergely úgy nyilatkozott, "a kampány ügyeivel érdemes megvárni a kampány kezdetét".



Az infláció megfékezésére tett intézkedésekről úgy nyilatkozott: ha nem lenne benzinárplafon, az literenként 40-50 forintos áremelkedést is jelenthetne, míg a rezsicsökkentés évi félmillió forint megtakarítást jelent egy átlagos háztartásnak. A miniszter egy másik kérdésre "arrogáns felvetésnek" nevezte Márki-Zay Péter azon ötletét, hogy vegyenek kisebb autót a benzint megfizetni nem tudók.



Gulyás Gergely kérdésre elmondta: az élelmiszerárstop miatt a kormány nem nyújt kompenzációt, azon a közös teherviselés jegyében szerinte feltételezhetően a kereskedők vagy a gyártók osztoznak. Megjegyezte: a kiskereskedelmi profit évente 150 milliárd forint, az intézkedés költsége pedig nem éri el a 20 milliárdot.



A termékkör meghatározásakor a kormány figyelt arra, hogy a döntés ne tegyen tönkre iparágakat. A kenyér árának szabályozása a pékségeknek nagy veszteséget jelentett volna - mondta a miniszter.



A kamatstopról szólva közölte, a ráták a világon mindenhol emelkednek, ahogy az infláció is. De míg utóbbi esetében a legtöbb elemző szerint a hatás átmeneti és az év végéig normalizálódhat, a kamatoknál nagyobb a bizonytalanság, ami a fix kamatokkal szüntethető meg - válaszolta egy másik kérdésre Gulyás Gergely.