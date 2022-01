Ingatlanpiac

Milyen lakásárak voltak 2021-ben és milyenek lesznek 2022-ben?

A koronavírus harmadik és negyedik hulláma is hatást gyakorolt még a hazai lakásárakra? Nőttek vagy csökkentek a kínálati árak 2021-ben? Mire lehet számítani 2022-ben? Ezekre a kérdésekre adja meg a választ nekünk az ingatlannet.hu csapata.



A koronavírus tartósan csökkenthette volna a lakásárakat, de...



Bár a lakáspiacot kissé megtépázta a járványidőszak, szó sincs válságról. A magyar használtlakás-piacon az évek óta tartó nagymértékű drágulás természetes mérséklődése már 2019. második felében érezhető volt. 2020-ban a folyamatot csupán csak erősítette a koronavírus járvány. Napjainkban pedig már hatással sincs az ingatlanok piacára.



Drasztikus árzuhanásról tehát egyáltalán nem beszélhetünk az ország egyetlen szegletében sem. Sokkal inkább a stagnálás és mérsékelt áremelkedés van jelen egy jó ideje.



A fővárosi lakáspiacot enyhe drágulás jellemezte



Talán a fővárost érintette a leginkább negatívan a koronavírus járvány kezdeti sokkja. Azonban már 2020-ban és aztán főként 2021-ben érezhetően növekedett a kiadó és eladó lakások kínálata is. Összességében pedig az elmúlt egy évben az árak kis léptékű emelkedését figyelhettük meg. Azonban előző évekhez képest a drágulás mértéke a főváros esetén igencsak elmarad.



Budapest használtlakás-piacát tekintve 2021-ben átlagosan százalékos áremelkedés ment végbe. Persze a téglalakások és panellakások árváltozása eltér egymástól. A főváros téglaépítéses lakásai 840 ezer Ft/m2-ről drágultak átlagosan 5% körül, míg a panelek 580 ezer Ft/m2-ről körülbelül átlag 10%-kal.

A vidéki megyékben is emelkedtek az árak



A vidéki megyék esetén is egy kisebb mértékű drágulást volt tapasztalható az elmúlt egy évben, tehát a megyéinkben sem csökkent az eladásra kínált lakások átlagos négyzetméter ára. A nagyobb mértékű áremelkedés az olcsóbb megyékben volt inkább jellemző. Például Vas megyében a panelek átlagos ára éves szinten több mint 20 százalékkal nőtt. De például Heves megyében is közel 20 százalékot drágultak a panellakások átlagos négyzetméter árai a 2021-es esztendő alatt.



Folytatódik a korábbi trend



Összegezve a 2021-ben látottakat, 2022-ben sem számíthatunk alacsonyabb árakra. Vagy még ha csökkenésnek is lehetünk tanúi az valószínűleg se látványos, se tartós nem lesz. Mindez nemcsak a használt, hanem az új építésű ingatlanpiacra is igaz. Az pedig, hogy a drágulás mennyire lesz nagy, azt többek között befolyásolják a kormányzati támogatások és rendeletek, az építőipari anyagárak emelkedése és a koronavírus következő hullámának erőssége is.