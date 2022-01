Diplomácia

Szijjártó: megkezdődik a dél-ázsiai térség valaha volt legnagyobb magyar útépítési projektje

Megkezdődik Srí Lankán a dél-ázsiai térség valaha volt legnagyobb magyar útépítési projektje, amelynek keretében a Betonútépítő Zrt. két nagy felüljárót épít meg a főváros közelében - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Colombóban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a kormány mindig is kiemelt támogatást biztosított a nemzetközi piacokra kilépő és ott sikereket elérő magyar vállalatoknak.



"Most olyan sikertörténet indul el, amelynek keretében egy magyar építőipari vállalat a valaha volt legnagyobb magyar útépítési projektet valósítja meg a világnak ebben a térségében" - fogalmazott.



Tájékoztatása szerint a húszmilliárd forintos fejlesztés keretében két nagy felüljárót épít meg Colombo közelében a Betonútépítő Zrt., ezzel is hozzájárulva a helyi autópálya-fejlesztési program sikeréhez. A beruházás a magyar Eximbank kötött segélyhitelével valósul meg.



A projekt előreláthatólag 2023 októberére fog lezárulni. Az építkezéshez szükséges fémszerkezeteket már gyártják Nyíregyházán, s idén márciusban megkezdődik a kiszállításuk, így májusban elindulhat a munkálatok látványos része - közölték.



Szijjártó Péter colombói látogatása során többek között a Srí Lanka-i kormányfővel, illetve a kereskedelmi, az oktatási, az útügyi és a külügyminiszterrel is találkozik.