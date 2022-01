Koronavírus-járvány

György István: sikeresen indult a januári oltási akció

Rendkívül sikeresen indult a januári oltási akció, amelynek első három napján több mint 135 ezer oltást adtak be - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, emlékeztetett rá, hogy az omikron variáns rendkívüli fertőzőképessége miatt januárban folytatódott a decemberben indított oltási akció.



Ennek keretében egész január folyamán a hét második felében, minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát - hangoztatta.



Az akció során 101 kórházi oltóponton és további 115 szakrendelőben várják az oltásra jelentkezőket, akik az akcióban előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval vehetnek részt - emelte ki.



György István rendkívül sikeresnek nevezte az oltási akció januári első három napját. Tájékoztatása szerint több mint 135 ezer vakcinát adtak be három nap alatt. Ezek több mint kétharmada harmadik oltás volt.



Ez nagyon fontos azok számára, akik esetében legalább négy, de legfeljebb hat hónap telt el az alapimmunizáció óta. Ez esetben az oltás 90 százalék fölé tudja emelni a szervezet védekezési szintjét - tette hozzá.



Örömét fejezte ki, hogy a három nap alatt csaknem 20 ezren vették fel az első oltásukat.



A következő három héten tovább folytatódik az oltási akció - közölte az államtitkár.



György István a negyedik oltás kapcsán azt mondta: az operatív törzs részletesen foglalkozott a negyedik oltás kérdésével, jelenleg a nemzetközi tapasztalatokat elemzik, és ezek alapján hamarosan döntés születik arról, hogy szükség lesz-e negyedik oltásra.



A helyszínekről a koronavirus.gov.hu oldalon lehet tájékozódni.