Önkormányzat

A bíróság szerint jogsértő elbocsátások történtek a tatabányai városházán

A Győri Törvényszék első fokon ötvenmillió forintot meghaladó összegű kártérítést ítélt meg a tatabányai városházáról elbocsátott köztisztviselőknek, akik munkaviszonyuk jogszerűtlennek vélt megszüntetése miatt perelték be a polgármesteri hivatalt - tájékoztatta a bíróság sajtószóvivője kedden az MTI-t.



Máté Kinga közölte: a bíróság hárommillió és tízmillió forint közötti összegeket ítélt meg az érintetteknek átalány-kártérítésként.



Tatabánya polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona (Összefogás Tatabányáért) 2021 elején húsznál több köztisztviselő munkaviszonyát szüntette meg takarékossági okokra hivatkozva. Az akkori határozatban az is szerepelt, hogy az elbocsátottak a városházán lévő üres álláshelyekre sem jelentkezhetnek.



Az MTI információi szerint az elküldött emberek közül tízen indítottak pert az önkormányzat ellen. A törvényszék első fokon most 8-15 havi illetményüknek megfelelő kártérítést ítélt meg nekik.