Családpolitika

Zsigó Róbert: tovább folytatódik a Nők40 program

Továbbra is elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akik negyven év jogosultsági idővel rendelkeznek a Nők40 program keretében - közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár hétfőn a Facebook-oldalán.



Zsigó Róbert a videóban azt mondta: a kormány elkötelezett az idősek támogatása mellett, ezért vezette be 2011-ben a Nők40 programot, amely a nők munkaerőpiacon és gyermeknevelésben vállalt szerepét ismeri el.



A program keretében tavaly novemberig 325 ezer nő ment nyugdíjba, és - ahogy 2017 óta minden alkalommal - tavaly ők is megkapták az eddigi legnagyobb összegű, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot - ismertette.



Zsigó Róbert tudatta azt is: a tavalyi költségvetésből 302 milliárd forintot fordítottak a programra, az idei évben pedig 10 százalékkal megemelték ezt az összeget.



A korai nyugdíjazás lehetővé teszi a nagymamáknak, hogy aktívan részt vegyenek unokájuk gondozásában, és ezzel is segítsék a fiatal édesanyák visszatérését a munkába. A program tehát erősíti a munkalapú gazdaságot, és segít a fiataloknak a munkaerőpiacra visszatérésben - emelte ki az államtitkár.



"Számunkra fontosak a családok, továbbra is értük fogunk dolgozni" - mondta Zsigó Róbert.