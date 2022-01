Egészségügy

Az ország egyik legkorszerűbb CT-berendezését állítják üzembe a nagykanizsai kórházban

Magyarországon és Európában is az egyik legkorszerűbb CT-berendezést állítják üzembe a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban, ahol csökkenhet a várólista és gyorsabbá válhat a betegellátás - közölte az intézmény főigazgatója pénteken.



Brünner Szilveszter a készülék a kórház dolgozói számára tartott bemutatóján elmondta: a korábbi, 12 éves CT-t váltja fel az új, 128 szeletes japán berendezés, amelyből - tudomása szerint - ez az első Magyarországon. A január 15-től üzemelő készülék az eddiginél sokkal gyorsabban működik, alacsonyabb a pácienseket érő sugárterhelés, továbbá jóval részletesebb képalkotásra képes, vagyis hamarabb és könnyebben felismerhetők az elváltozások.



A főigazgató hozzátette: a 240 millió forintos állami támogatással beszerzett CT megvásárlásáról tavaly nyáron született döntés, így a közbeszerzés kiírása és a berendezés leszállítása az elmúlt év végéig lezajlott. A beüzemelés mostanra megtörtént, a pácienseket jövő szombattól már az új készülékkel vizsgálják Nagykanizsán.



Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője - egyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára - a beszerzés kapcsán azt mondta: az elmúlt években összesen mintegy hétmilliárd forint összegű fejlesztési támogatáshoz jutott a Kanizsai Dorottya Kórház, amely a zalaegerszegi megyei kórház mellett a térségbeli ellátásban jelentős szerepet tölt be. Hozzátette, hogy a kormány kiemelten kezeli az egészségügyet, ez nemcsak a fejlesztésekben, de a terület dolgozóinak biztosított fokozatos fizetésemelésben is megmutatkozik.