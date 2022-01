Koronavírus-járvány

Szakmai vezető: Magyarországra is megérkezett az ötödik hullám

Magyarországra is megérkezett a koronavírus-járvány ötödik hulláma - közölte a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője az M1 aktuális csatornán csütörtökön.



Békássy Szabolcs azt mondta: jelentősen emelkedett a légúti tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Erre - mint megjegyezte - számítottak is, miután Európa-szerte gyorsan terjed a koronavírus omikron variánsa. Ezzel együtt meglepte őket, hogy - pár nappal a negyedik hullám vége után - ilyen gyorsan elérkezett Magyarországra is az ötödik hullám.



Kiemelte: a légúti tüneteket mutató betegeket arra kérik, hogy előzetesen telefonon jelentkezzenek be, így időpont alapján, elkülönítve tudják őket fogadni. Járványügyi szempontból nagyon fontos, hogy a fertőző betegeket elkülönítsék a krónikus betegektől.



Békássy Szabolcs azt mondta: a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint a fertőződések 10-15 százalékának hátterében az omikron variáns áll. Véleménye szerint néhány héten belül várhatóan a megbetegedések döntő többségéért ez a variáns lesz majd felelős.



A szakember szerint a következő időszakban várhatóan sokan fertőződnek meg, de a kórházban ápoltak száma kevésbé növekszik majd.



Most még inkább felértékelődik a harmadik oltás szerepe. Ugyanis azoknál, akik már megkapták a három védőoltást, sokkal kevésbé valószínű a súlyos megbetegedés kialakulása - hangsúlyozta a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője.