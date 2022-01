Koronavírus-járvány

Till Attila is elkapta a koronavírust, szerinte omikronos lett

Az ötödik hullámba érkezve továbbra is folyamatosan terjed a koronavírus, az elmúlt hetekben pedig hazánkban is felütötte a fejét a betegség omikron elnevezésű variánsa, ami úgy tűnik Till Attilára is lecsapott - írja a Blikk.



A népszerű műsorvezető jó szokásához híven hatalmas mosollyal az arcán jelentkezett be közösségi oldalán, ahol egy közel négy perces videóban elárulta, ő is elkapta a betegséget, ezt követően pedig arra is kitért, mikor fertőződhetett meg, illetve, hogy milyen tüneteket produkál,.



"Szevasztok! Én is Covidos lettem, kicsit ezért tűntem el innen az internetről is napok óta. De megvagyok köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Szerintem szilveszter környékén kaphattam el egyébként, utána volt egy pár nap amikor már fájt a torkom, de nem voltak igazán erős tünetek, úgyhogy valószínűleg nekem omikronom van, mert nem igazán vert le ez az egész dolog...



...Kedden csináltam egy tesztet, nem is figyeltem oda rá így este leraktam a konyhaasztalra, és akkor mondták, hogy 'Haló, ezen két csík van, hát ez full pozitív!' Akkor bejelentkeztem egy rendes laborvizsgálatra és onnan pedig tegnap jött meg az eredmény, hogy igen, pozitív vagyok, tehát én fertőzött vagyok, jelenleg a Covid Sars 2-es típusú anyaggal, ami sokminden lehet, de valószínűleg ez omikron...



Picit néha köhögök, fáj a torkom és náthás vagyok, ezek ilyen klasszikus omikron tünetek...



...Bezártak ebbe a szobába, el vagyok különítve, Kriszta főz meg beadja a kávékat nekem, mert kávézni persze betegen is kell. Szóval kicsit ki kell szolgálni, ez nyilván egy ilyen nehézség, de majd ha ők kapják el akkor visszaadom. A család nálunk megúszta, eddig senki nem kapta el, úgyhogy ez egy érdekes dolog" - mondta beszámolójában Tilla.