Koronavírus-járvány

Elhunyt 82 beteg, 5270 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Magyarországon a beoltottak száma 6 269 955, közülük 5 990 568-an a második, 3 191 997-en pedig már a megerősítő harmadik oltást is megkapták. 5270 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 269 979-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 82 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, így az elhunytak száma 39 599-re emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.



A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 128 923, az aktív fertőzötteké pedig 101 457-re csökkent. Kórházban 3090 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen.



Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma a variánsokat vizsgáló minták alapján megállapította, hogy az új fertőzések több mint 11 százalékáért ez a mutáció a felelős.



Hozzátették: január 6. és 8. között újabb oltási akció lesz, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül lehet oltásra menni.



Januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet kérni az oltást - írták.



Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak - közölték.



Hozzátették: már a 12-17 éves kamaszok megerősítő harmadik oltásához is lehet időpontot foglalni az interneten.



Tudatták azt is, hogy folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is. A kedden érkezett 48 ezer adag Pfizer-vakcinával folytatódhat a gyermekek oltása a kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál.



A kormányzati portálon felhívták a figyelmet arra, hogy az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.



Az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál erről a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is beadhatják az oltást - ismertették.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (216 355) és Pest megyében (171 759) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (77 946), Hajdú-Bihar (69 419), Bács-Kiskun (67 857), Szabolcs-Szatmár-Bereg (65 349) és Győr-Moson-Sopron megye (63 543). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (26 801).



Hatósági házi karanténban 14 894-en vannak, a mintavételek száma 9 229 190.

Forrás: koronavirus.gov.hu