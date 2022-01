Gyász

Még lélegzett Homonnay Gergely, amikor rátaláltak

Újabb részletek jelentek meg Homonnay Gergely szombaton bekövetkezett haláláról az olasz sajtóban. A Repubblica.it hétfőn délelőtt megjelent cikkében azt írja, hogy a magyar író szombaton reggel ötkor ment le a római Via Pontremolin található Bananon nevű klubba, amely a lap szerint meleg körökben igazodási pontnak számít. A római Messaggero azt is hozzáteszi, hogy nem egyedül érkezett, hanem egy férfivel, akivel azután külön váltak.



A Repubblica úgy tudja, Homonnay az újévi koccintás után lement a csigalépcsőn a törökfürdőbe, ahová csak tagok léphetnek be. Déli 12-kor, amikor a klub tulajdonosai hívták a mentőket, az író még élt, de nehezen lélegzett és lényegében nem volt eszméleténél. Az újraélesztésére vonatkozó próbálkozások kudarccal végződtek, az író 13 óra 17 perckor elhunyt.



Holttestét a Tor Vergata poliklinikára szállították. Itt végzik el azokat a vizsgálatokat, amelyek alapján kiderül, hogy kábítószer-túladagolás okozhatta-e Homonnay halálát. A Repubblica szerint a Homonnay holmija között a szekrényében egyelőre beazonosítatlan port és folyadékot is találtak. Előbbiről azt írják, szabad szemmel sem a kokainra, sem a heroinra nem hasonlít, bár nem tisztázott, kinek az ítéletére alapozva írják ezt. A cikk alapján a vizsgálatok derítik majd ki, hogy esetleg GHB (köznapi nevén Gina) lehetett-e a Homonnaynál talált szer. Mindenesetre a lap szerint aki a klubban ismerte őt, az nem titkolta, hogy gyakran a randidrognak is tartott GHB-t használta az elhunyt író.



A rendőrség időközben elindított nyomozása nem csak a túladagolás kérdését próbálja vizsgálni, írja a Messaggero, hanem a telefonhívásai és üzenetei átvizsgálásával azt is, hogy kivel töltötte az utolsó óráit Homonnay. Frissítés: A Corriere.it szerint az ügyészség nyitott egy aktát, "más bűncselekmény nyomán bekövetkezett haláleset" gyanújával vizsgálódnak. Keresik azt a személyt, akitől az áldozat a feltételezett kábítószert kapta.



A rendőrség felkereste az író római barátját, akivel azonban már egy ideje nem találkozott és a tragédia körülményeinek tisztázásában nem tudott segíteni. Homonnay a cikk szerint egy ideje egyedül élt a San Giovanni környékén.

Az író haláláról vasárnap este számolt be a Corriere della Sera. Azt írták, szívmegállás okozta Homonnay Gergely halálát, és a férfi egyedül volt a gőzfürdőben.



A Demokratikus Koalíció aktivistájaként a 2018-as áprilisi választás után kapcsolódott be, az áprilisi tüntetések egyik főszervezője volt. 2021. szeptemberében Novák Katalinra tett becsületsértő kijelentése miatt jogerősen elítélték, egy év próbaidőre bocsátották és a perköltségek megfizetésére kötelezték.