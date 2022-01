Koronavírus-járvány

18 percenként belehalt valaki a koronavírus szövődményeibe Magyarországon

Összesen csaknem 30 ezer áldozata volt a járványnak tavaly itthon - ez háromszorosa a 2020-as adatoknak. 2022.01.03 07:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

18 percenként belehalt valaki a koronavírus szövődményeibe Magyarországon 2021-ben - számolta ki az RTL Híradó. Mint emlékeztetnek, összesen csaknem 30 ezer áldozata volt a járványnak tavaly itthon, ez háromszorosa a 2020-as adatoknak.



Viszonyításképp: a kormány által sokáig mintának tartott Ausztriában eközben negyedennyien haltak bele a vírus szövődményeibe, ott egy embert átlagosan 13-szor teszteltek tavaly. Nálunk viszont 3 emberből mindössze kettőt teszteltek, és őket is csak egyszer.



Az RTL Híradó összesítése szerint míg 2020-ban másfélszer, tavaly már négyszer annyian haltak meg a vírus szövődményei miatt Magyarországon, mint Ausztriában.



Falus András immunológus szerint ezt a nagy különbséget elsősorban az okozza, hogy az egészségügy és a magyarok egészsége is sokkal rosszabb állapotban van, mint Ausztriában. Hozzátette: Magyarországon ráadásul jóval magasabb lehet a nem kezelt krónikus betegek aránya, ez pedig egy ilyen járványban - a koronavírus a légzőszervi és a szív-érrendszeri funkciókat is erősen támadja - azonnal érezteti tragikus hatását.