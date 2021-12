Koronavírus-járvány

Szijjártó: a magyar kormány százezer koronavírus elleni vakcinát adományozott Örményországnak - videó

A magyar kormány százezer koronavírus elleni vakcinát adományozott Örményországnak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán szerdán.



"Egy újabb ország vírussal szembeni védekezését segítjük egy olyan térségben, ahol amúgy sem könnyű az élet: 100 ezer vakcinát adunk Örményországnak" - írta a miniszter.



Magyarország időben lépett, ezért van elég oltóanyagunk, így aki csak akarja, megkaphatja az első, a második és a harmadik oltást is - mondta.



Mindez azt is jelenti, hogy tudunk segíteni, ezért ma reggel újra a magasba emelkedett a kormány cargo gépe - olvasható Szijjártó Péter Facebook-oldalán.