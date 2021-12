Oktatás

Már beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek

Keddtől beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek - közölte az Oktatási Hivatal (OH) az MTI-vel.



Jelezték: megnyílt az az informatikai felületük, amely a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek benyújtására szolgál. A kérelmeket január 18-áig lehet beadni.



Amennyiben egy szülő (gyám) valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az OH-hoz nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet.



A hivatal honlapján már elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmaz, és amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak az OH-hoz. A dokumentum a https://ohtan.oh.gov.hu oldalon érhető el. Az űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek benyújtását és feldolgozását - emelték ki.



A szükséges adatokról és a csatolandó dokumentumokról bővebb tájékoztatás olvasható a hivatal honlapján - írták a közleményben.