Koronavírus-járvány

Kötelező oltást javasol egy magyar szakértő

"Minél többen vagyunk beoltva, annál inkább lassítjuk a járványt és annak az egészségügyi következményeit csökkentjük" - erről beszélt az RTL Híradónak Boldogkői Zsolt, biológus. Ugyanakkor hozzátette, hogy minél fertőzőbb egy vírusvariáns, annál nagyobb a nyájimmunitási küszöb. Ez a koronavírus omikron változata esetében azt jelenti, hogy a nyájimmunitáshoz 90 százalék feletti védettség kell.



Boldogkői egy példát is hozott. Szerinte a kanyaró esetében 98 százalék körüli a nyájimmunitási küszöb, de mivel gyerekkorban majdnem a teljes népesség megkapja a védőoltást, ez nem jelent gondot. A szakértő szerint erre lenne szükség a koronavírus esetében is.



"Egyedül a kötelező védőoltás érné el azt, hogy elérjük azt a szintet, hogy tényleg egy komoly lépés lenne a járvány legyőzése érdekében" - mondta Boldogkői, aki arra is kitért, hogy úgy tűnik az omikron variáns azért az eredetinél gyengébb tüneteket okoz.



"Az megint egy más kérdés, hogy a vírusnak ez lesz-e az utolsó szava, mert ugye vannak hírek arról hogy a delta variánsnak itt a keleti régióban (...) van egy még durvább verziója" - mondta a biológus, aki azt sem tartja kizártnak, hogy a vírus megint erősödni fog, mígnem teljesen besimul a többi légúti betegség közé.