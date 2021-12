Állati

Jövőre még több benzinkúton lesznek elérhetők a kutyachip-leolvasók

A program indulása óta több ezer kutyát sikerült azonosítani a leolvasóknak köszönhetően, az elkóborolt állatok többsége így gyorsan visszakerült a gazdájához. 2021.12.28 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jövő év első felében bővül a hálózat, országszerte már 150 MOL töltőállomáson lesz ingyenes mikrochip-leolvasó, megkönnyítve az elkóborolt állatok hazajutását - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.



Szilveszterkor a petárdázás és a tűzijátékok miatt több ezer rémült kutya kóborol az utakon - hívják fel a figyelmet a közleményben. Tavaly szilveszterkor éjszaka összesen 58, míg év közben több mint ezer elkóborolt kutyát vittek be a MOL töltőállomásaira azonosítani - írják.



A program indulása óta több ezer kutyát sikerült azonosítani a leolvasóknak köszönhetően, az elkóborolt állatok többsége így gyorsan visszakerült a gazdájához.



A közleményben felidézték, hogy a MOL 2018 májusában kezdte meg együttműködését a Vigyél Haza Alapítvánnyal. Azóta több ezer elkóborolt kutyának próbáltak segíteni a MOL-kutakon, az állatok több mint kétharmada vissza is került gazdájához.



A mikrochip-leolvasóval rendelkező helyszínek listája elérhető az alapítvány kutyakereső alkalmazásában, valamint a MOL töltőállomás-keresőn.



A szilveszteri ünneplés ártalmas mellékhatásaira egy kisfilm is felhívja a figyelmet a Youtube videomegosztó portálon.