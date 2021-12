Koronavírus-járvány

Honvédkórház-főigazgató: nyugodt, szinte békebeli karácsonya volt az egészségügynek

Wikonkál Norbert hozzátette: szinte biztos, hogy hamarosan elindul az ötödik hullám, és a cél továbbra is a lapos járványgörbe. 2021.12.27 10:49 MTI

Elég nyugodt, szinte békebeli karácsonya volt a magyar egészségügynek ahhoz képest, hogy más országokban a koronavírus milyen nagy terhelést okozott - mondta a budapesti Honvédkórház főigazgatója az M1 aktuális hétfő reggeli műsorában.



Wikonkál Norbert Miklós azt mondta: egyre több ország híradásában lehet látni, belátták, hogy a harmadik oltás beadásának késői megkezdése hiba volt.



"Magyarország ebben zseniális volt, mivel időben kezdte el adni a harmadik oltást" - tette hozzá.



A főigazgató elmondta, messze a harmadik körös oltások vezetnek, de sokan vannak, akik meggondolják magukat, és most kérik az első vagy a második oltást. Hozzátette: orvosként, apaként és felelős polgárként csak azt tudja mondani, hogy a gyermekeknek is meg kell kapniuk az oltást, mert a fertőzési láncot így lehet megtörni.



A Honvédkórház főigazgatója arról is beszélt, hogy az Európában egyre több helyen dominánssá való omikron variáns által relatíve kedvezőbb irányt vett a koronavírus-járvány, hiszen az ugyan sok embert ér majd el, de kevesebbé okoz megbetegedést. Hozzátette: szinte biztos, hogy hamarosan elindul az ötödik hullám, és a cél továbbra is a lapos járványgörbe.