Gyász

Elhunyt Damu Roland

December 27-ére virradó éjjel, 47 évesen meghalt a súlyos állapotban, a hónap első felében kórházba került Damu Roland színész.

Damu Roland Facebook-oldalán a színész állapotáról eddig is információkat közlő régi barát ma ezt írta:



"Megrendülten tudatom, hogy ma éjjel Damu Roland elhalálozott. Nincsenek szavak, marad a csend. Roli a szívünkben örökre velünk marad..."



A családból a Blikknek megerősítették a színész halálhírét.



Mint ismeretes, Damu Roland decemberben került kórházba - immár másodszor néhány héten belül. A színész két oltás után koronavírus következtében került az intenzív osztályra. Maga hívott mentőt, mert a köhögéstől már levegőt sem kapott. Mélyaltatásban tartották, műtüdő lélegeztette.



Damu Roland halála és élete sem volt egyszerű. Az 1974-es születésű színész Nyíregyházán járt a művészeti szakközépiskolába, ott, iskolai darabokban szerepelt először. Később több színházban is játszott, de több mint 150 filmben és sorozatban szinkronizált. Legismertebb szerepe a Jóban rosszban Várnagy Elődje volt, egy ország ismerte meg ekkor. Élete és karrierje azonban egy sötét napon megtört: barátnője, Palácsik Tímea - aki később Vajna Tímeaként Andy Vajna felesége lett - megerőszakolása miatt vád alá helyezték és börtönre ítélte a bíróság, 2012-ben. 2015 áprilisában szabadult. Azóta önálló esteket adott, de karrierje és így anyagi helyzete is súlyosra fordult. Nemrégiben még pénzt gyűjtött a neten, aztán az egészségi állapota is megromlott, így került kórházba, ahol nem tudták megmenteni az életét.