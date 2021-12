Kormány

Orbán: februártól SZÉP-kártyával is lehet fizetni a boltokban

Jövőre már az élelmiszerekért is fizethetünk SZÉP-kártyával - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon csütörtökön.



A miniszterelnöki poszt szerint februártól lehet élni majd ezzel a lehetőséggel.



Mint ismeretes, az utóbbi időben több bejelentést is tett a kormányzat, így többek közt azt is, hogy október végi szinten rögzítik a jelzálogalapú hitelek kamatait, vagy 100 ezer forintra emelik a közmunkások bérét, illetve a fegyverpénzt nemcsak előre hozták, hanem 10 százalékkal emelik a rendvédelmi dolgozók bérét.