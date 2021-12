Választás

A választások szabályszerűsége érdekében készített kézikönyvet az ÁSZ

A választási kampányt érintő szabályos közpénzfelhasználás elősegítése érdekében tájékoztató kézikönyvet készített a választásokon jelöltet állító szervezetek, a jelöltek és a nyilvánosság számára az Állami Számvevőszék. 2021.12.24 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A számvevőszék csütörtökön a honlapján, az asz.hu oldalon közzétett közleményében azt írta: a kézikönyv célja, hogy az ÁSZ a tapasztalatai alapján átfogóan bemutassa a közelgő választásokat érintő, jelenleg hatályos szabályozási környezetet, támogatva a kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzésével érintett egyéni jelöltek és jelölő szervezetek szabályszerű közpénzfelhasználását.



Az ÁSZ számára törvényben előírt feladat a választási kampánypénzek felhasználásának ellenőrzése - mutattak rá.



Közölték, a 2022-es választásokon induló jelöltek és jelölőszervezetek szabályszerű közpénzfelhasználását az ÁSZ csütörtöktől egy kézikönyv megjelentetésével is támogatja.



A kézikönyv elkészítését azon jogszabályi változás is aktuálissá tette, amely szerint megszűnt az a korlátozás, hogy az országgyűlési képviselők választásának időszakában nem tűzhető ki országos népszavazás. Ebből adódóan országgyűlési választásokat és népszavazást akár egy napon is lehet tartani - olvasható a közleményben.



Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján gyűjtötte össze azokat a leglényegesebb tudnivalókat, amelyekkel támogatni akarja a jelöltek és a jelölőszervezetek munkáját a kampányidőszakban és a választásokat követő elszámolás, ellenőrzés során.



A kézikönyv bárki számára elérhető, ami hozzájárul ahhoz, hogy ha a választások szabályszerűségével kapcsolatosan az érdeklődő állampolgár vagy szervezet részéről panasz, jelzés merülne fel, azt alaposabban tehesse meg. Ezen jelzéseket, panaszokat az ÁSZ levélben továbbra is az 1364 Budapest 4. Pf. 54 postacímen fogadja - közölték.



A kézikönyv az asz.hu/storage/files/files/valasztas/Kampany_kezikonyv_2021.pdf címen érhető el.