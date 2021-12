Felsőoktatás

ITM: már lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre

A felvételi eljárás az évek óta megszokott módon, elektronikusan zajlik, a diákok egyszerűen és könnyen adhatják be a jelentkezésüket. 2021.12.23 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás, már lehet jelentkezni a 2022 szeptemberében induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre - jelentette be csütörtökön az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint az E-felvételi rendszerben lehet majd jelentkezni, maximum hat helyre február 15-ig.



Schanda Tamás - az ITM csütörtöki közleménye szerint - jelezte: a továbbtanulni készülőknek hiteles és pontos információkért a megújult felvi.hu oldalra érdemes ellátogatniuk.



A felvételi eljárás az évek óta megszokott módon, elektronikusan zajlik, a diákok egyszerűen és könnyen adhatják be a jelentkezésüket. A hallgatók már egy alapjaiban megújult felsőoktatási rendszerben szerezhetnek a munkaerő-piaci kereslethez igazodó végzettséget. A diploma minden számottevő felmérés szerint jelentősen javítja az elhelyezkedési lehetőségeket és kiemelkedő bérezést garantál - írták.



A magyar kormány elkötelezett abban, hogy a hazai felsőoktatás egészét, beleértve annak minden szereplőjét, a hallgatókat, a tanárokat és a kutatókat érdekeltté tegye a minél sikeresebb, nemzetközi szinten is elismerést kiváltó eredmények felmutatásában - fogalmaztak a közleményben.



Az érdeklődők háromszázféle alapképzésből válogathatnak 15 képzési területen, mesterképzésen pedig 450 féléből, emellett számos felsőoktatási szakképzés is várja a jelentkezőket - ismertették.



Schanda Tamás a közlemény szerint kifejtette: annak érdekében, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, a kormány célul tűzte ki egy magasabb minőséget nyújtó és teljesítményelvű rendszer létrehozását. Egy olyan kiszámítható és az eddiginél rugalmasabb működési környezetet kívántunk kialakítani, amely jelentősen növeli a magyar fiatalok képzésének színvonalát. Az új fenntartói modell sikerességét igazolja a nemzetközi gyakorlat is, hiszen a világ legjobb tíz egyeteméből hét alapítványi formában működik - hangsúlyozta. Az érdeklődők januárban az Educatio szakkiállításon is megismerkedhetnek az egyetemek kínálatával - fűzte hozzá.



Az Oktatási Hivatal az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a felvételizők kizárólag az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu-n elérhető E-felvételi rendszerében jelentkezhetnek február 15-én éjfélig. A felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető. A felvételizőknek a véglegesítést követően legkésőbb február 20-án éjfélig hitelesíteniük kell jelentkezésüket Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal címére: 1380 Budapest, Pf. 1190.



Ingyenesen három, összesen pedig hat képzésre lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is.

A pontszámítás alap- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik: a tanulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé különböző jogcímeken legfeljebb 100 többletpont kapható. Az a jelentkező vehető fel alap-, illetve osztatlan mesterképzésre, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezik.



Mesterképzésen összesen 100 pont szerezhető, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg, és teszik közzé a felvi.hu honlapon az adott szak meghirdetésénél.



A jogszabályi minimumponthatár változatlan: az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzéseknél pedig 50 pont. A felsorolt ponthatárok alatt teljesítő jelentkezők nem vehetők fel a felsőoktatásba. A ponthatárokat várhatóan július 21-én hirdetik ki.



A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu oldalon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Tájékoztató) tartalmazza. A Tájékoztató várhatóan január végéig frissül a megjelenése utáni változásokat felsoroló hivatalos kiegészítéssel, ezért a jelentkezés benyújtása előtt érdemes újra átolvasni - hívták fel a figyelmet.