Közlekedés

Már minden HÉV-bérlet megváltható a MÁV mobilalkalmazással

2021.12.22 19:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A MÁV mobilalkalmazással szerdától már elektronikus bérletet is lehet váltani az összes, a fővárost elhagyó HÉV-vonal - a H5-ös, a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV - Budapesten kívüli szakaszaira - közölte a MÁV-HÉV Zrt.



A bérletek ára és érvényessége megegyezik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénztárainál és az automatáknál váltható bérletekével. Az alkalmazásban a teljesárú és a kedvezményes bérletek is elérhetők, utóbbiakat az alkalmazás - a megfelelő kedvezményre jogosító okmány beállítása után - automatikusan felkínálja - olvasható a mavcsoport.hu oldalon megjelent közleményben.



Azt írták, a HÉV-bérleteket korábban a BKK értékesítési pontjain lehetett megvásárolni. A MÁV mobilalkalmazással bárhol, bármikor, sorban állás nélkül lehet elektronikus jegyet vagy bérletet váltani. Az alkalmazás használatához csupán egyszer kell regisztrálni, ezután a jegyek és bérletek néhány kattintással megválthatók.



A HÉV-állomásokat az alkalmazásban az állomásnév végén lévő H betű jelzi. Jegy- és bérletváltáskor a HÉV esetén is be kell állítani a kedvezményeket, illetve a Budapest-bérlet meglétét.



A HÉV-bérletekhez - az első bérletváltás előtt - bérletigazolványt kell létrehozni az alkalmazásban, amely tartalmazza a bérletet használó utas fényképét és adatait. A bérletről a bankkártyás fizetést követően elektronikus számla készül, melyet az alkalmazásban megadott e-mail-címre küld el a rendszer. Ez a számla elektronikus formában hiteles, és továbbítható a munkáltatónak (elszámolás céljából), papíralapú számla igénylésére nincs lehetőség - olvasható a közleményben.



Kiemelték, a MÁV mobilalkalmazás fontos jellemzője, hogy csupán a vásárláskor van szükség internetkapcsolatra, a megváltott jegyek és bérletek az első letöltés után ellenőrzéskor internetkapcsolat nélkül is bemutathatók.



Az elektronikus HÉV-jegyek és -bérletek felhasználási feltételei a MÁV-HÉV honlapján olvashatók, a mav-hev.hu/hu/elektronikus-hev-menetjegy-es-berlet címen.