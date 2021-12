Bejelentés

Orbán: lakossági kamatstopot vezetünk be a jelzáloghitelekre - videó

Féléves lakossági kamatstop bevezetését jelentette be a jelzálog alapú hitelekre szerdán közösségi médiaoldalán Orbán Viktor miniszterelnök.



Közölte: a jövő január elején hatályba lépő intézkedéssel október végi szinten rögzítik a jelzálog alapú hitelek kamatait; ami azt jelenti, hogy a februári törlesztőrészlet már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak.



Magyarországnak előre kell mennie és nem hátra - mondta a kormányfő. A szerdai kormányülés legfontosabb kérdései között az áremelkedést, az inflációt említette.



Egész Európa szenved, mert nőnek az energiaárak. Magyarország védekezik, védi a családokat. Emeljük a minimálbért, a nyugdíjakat, fenntartjuk a rezsicsökkentés politikáját és rögzített árat vezettünk be az üzemanyagok esetében is - fogalmazott Orbán Viktor.