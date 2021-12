Belpolitika

Novák Katalin: a jövőben is a magyar családokért fogok dolgozni

Magyarország első női köztársasági elnökeként is a magyar családokért dolgozna a jövőben Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. 2021.12.21 16:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor miniszterelnök keddi évzáró sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Fidesz Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek.



Novák Katalin kedden a közmédiának nyilatkozva azt mondta: a köztársasági elnökjelöltségre való megtisztelő felkérést köszönettel elfogadja. Kiemelte, hogy számára a magyar családok, a magyar gyermekek a legfontosabbak, s a jövőben is értük fog dolgozni.



Kitért arra is, hogy az előtte álló feladathoz támaszt nyújtó családjából és istenhitéből merít majd erőt.



Novák Katalin azt mondta: ha megválasztják, akkor Magyarország első női köztársasági elnökeként Magyarországot fogja képviselni és igyekszik az egész nemzetet megjeleníteni.



Kiemelte, hogy Áder János jelenlegi államfő "élen járt" a teremtett világ védelmében.



Novák Katalin hangsúlyozta: számára is nagyon fontos, hogy a földet "gyermekeinknek, unokáinknak jobb állapotban adjuk vissza, mint ahogy mi azt megkaptuk". Ehhez viszont - mint megjegyezte - "kellenek gyermekek és unokák".