Koronavírus-járvány

Orbán: folytatódik az oltásra épülő védekezés

A koronavírus elleni oltásra épülő védekezést folytatni fogja a kormány az év hátralévő részében is. Most a megerősítő oltáson és az 5-11 évesek oltásán van a hangsúly - közölte a miniszterelnök kedden Budapesten, a Karmelita kolostorban az év utolsó Kormányinfóján.



Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, a harmadik oltásokat nézve ismét Magyarország a leggyorsabb: Magyarországon a népesség 32 százaléka kapott ilyen oltást, míg az uniós átlag 21,5 százalék.



A kormányfő úgy értékelt: 2021 nagyon nehéz év volt, meggyötörte az egész világot és Magyarországot is, a magyarok életében az év a vírus elleni védekezésről és a gazdaság újraindításáról szólt.



Hozzátette: 2021-ben már nem volt eszköztelen a koronavírus-járvány elleni védekezés, mivel a világ tudóstársadalma kifejlesztette a vírus elleni oltást.



Orbán Viktor együttérzését fejezte ki azoknak, "akik családjában életek vesztek el" és azok felé is, akik most is betegeskednek, majd mielőbbi gyógyulást kívánt nekik.