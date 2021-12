Koronavírus-járvány

Szijjártó: az oltásoknak hála nincs szükség érdemi korlátozásokra

A koronavírus elleni vakcináknak és a gyors oltási programnak köszönhetően sikerült eljutni oda, hogy Magyarország érdemi korlátozások nélkül át tudja vészelni a járvány újabb hullámait - jelentette ki pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Győrben.



A tárcavezető a győri Apátúr Sörház és Tanműhely megnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél-két évben az élet gyakorlatilag a pandémia kezeléséről szólt.



Kiemelte, hogy sok szó esett a járvány egészségügyi és gazdasági vonatkozásairól, de érdemtelenül kevés arról, hogy az milyen hatást fejtett ki a közösségekre, a közösségi életre, utóbbi ugyanis hosszú időre teljesen ellehetetlenült.



"Ezen időszak alatt rájöhettünk arra, hogy a közösségi élet is olyan, mint a levegő, hogy természetesnek vesszük, amikor meg elkezd fogyni, akkor nekiállunk fuldokolni" - fogalmazott Szijjártó Péter.



"Ezért hálát adhatunk a Jóistennek, hogy a korlátozásokon, zárásokon, mindenfajta adminisztratív intézkedéseken most már túl lehetünk" - tette hozzá.



Majd hangsúlyozta, hogy az oltóanyagok megjelenésével, azzal, hogy mindenkit beoltottak, akit csak lehetett, sikerült eljutni oda, hogy a járvány sokadik hullámát, a vírus sokadik variánsát is át tudja vészelni Magyarország drasztikus korlátozások nélkül.



"Ma már inkább a futball Európa-bajnokság teltházas mérkőzései vagy a nyári fesztiválok eufóriája maradt, és minden, ami előtte volt a közösségek szempontjából, az csak rossz emlék" - mutatott rá.



Végezetül gratulált az Apátúr sörfőzde létrehozásához, és aláhúzta, hogy a bencések mindig a történések ütőerén tartják a kezüket, kifejezetten modern szellemiségű rendről van szó.



A Jóisten tartsa meg a bencések életkedvét, világra nyitottságát, szerepét hazánk jövőjének alakításában, az "Ora et labora" szellemiségében - mondta.