Egészségügy

OGYÉI: a gyógyszertárak az ünnepek alatt az ügyeleti rend szerint működnek

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot - hívta fel a figyelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Azt írták, a december 24-én is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig biztosítják a gyógyszerellátást. December 25-én és 26-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 0-24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak rendelkezésre.



December 31-én a szokásos hétköznapi vagy rövidített nyitvatartás szerint 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, míg január 1-jén a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.



A közlemény szerint a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon kötelesek jelezni a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő patika nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett kötelesek feltüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.



Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján lehet pontos és hiteles információt kapni. A https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso/ linken lehet tájékozódni.



Az OGYÉI a karácsony és az újév közeledtével arra is felhívta a figyelmet, hogy kiemelten fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzése, továbbá a váratlan helyzetekre való felkészülés is.



A gyermekes családok mindenképpen gondoskodjanak láz- és fájdalomcsillapító szerekről, és hasznos ellenőrizni a torokfertőtlenítő-, orrcsepp-, illetve köptetőkészleteket is - olvasható a közleményben.