Közlekedés

Hetedszerre sem sikerült a KRESZ-vizsgája, 5 autót tört össze az idős férfi

A jogosítvány nélkül vezető férfi ellen a balesetek miatt helyszíni bírságot szabtak ki, majd az engedély nélküli vezetés okán szabálysértési őrizetbe vették. 2021.12.16 19:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kaposvári vizsgaközpontba szeretett volna eljutni a 61 éves férfi, hogy hetedik nekifutásra is megpróbáljon átmenni a KRESZ-vizsgán, és végre jogosítványt szerezzen. Azonban már az ide vezető úton komoly galibát okozott. Nem messze a vizsgahelyszíntől, egy benzinkúton összetört egy autót, majd elhajtott. Az idős sofőr ezután belült a vizsgára, ami most sem sikerült. Amikor elindult, tolatás közben négy parkoló autóban okozott kárt.



Szita Dezső oktató az ATV Híradónak azt mondta: ilyen tanulóval szerencsére sosem találkozott. Bár volt, aki esetleg nehezebben tanult, és csak ötödik vagy hatodik alkalommal sikerült átmennie a vizsgán, a konfliktust mindig tudták kezelni.



Az autósok szerint annak, akinek ennyi kísérletre sem sikerül átmenni a vizsgán, fel kellene adni és elfogadni, hogy alkalmatlan a járművezetésre.



A falu polgármestere azt mondta, hogy a férfi Veszprém megyéből fél éve költözött a faluba. A helyiek közül még szinte senki sem ismeri, de azt már többen látták, hogy szokott autóval közlekedni.



"Az ember ezt először poénra veszi, mert először ez egy jó poénnak tűnik, de ha belegondolunk, hogy ebből sokkal nagyobb baj is lehetett volna, akkor már nem olyan poénos. Vajon mi vitte ezt az urat arra rá, hogy gondolt egyet, beült az autójába és elment egyet jogosítvány nélkül?" - tette fel a kérdést Horváth Csaba, Bolhó polgármestere.



A jogosítvány nélkül vezető férfi ellen a balesetek miatt helyszíni bírságot szabtak ki, majd az engedély nélküli vezetés okán szabálysértési őrizetbe vették.