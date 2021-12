Koronavírus-járvány

Lejárt az oltási határidő a tanároknál: több ezer pedagógus eshet ki a rendszerből

Abszolút kilátástalan a helyzet. A legrosszabb az, hogy sztrájktárgyalás szintjére emeltük azokat a tárgyalási folyamatokat, amelyekben 2018 óta nem tudunk eredményt elérni - mondta Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az ATV Startban.



Azt gondolják, hogy a sztrájk a legerősebb eszköz, ami egy szakszervezet kezében lehet. A kormányzat nem hallotta meg kéréseiket.



Az oltatlanok kérdésében semmi nyitottság nem mutatkozott, ugyanis az oltatlan pedagógusok december 15-től nem alkalmazhatóak, ezzel az intézkedéssel pedig jelentősen növelik a tanárhiányt.



Eddig is hiányzott 2000 tanár a rendszerből, emiatt a rendelkezés miatt pedig még 3-5000 kolléga fog kiesni a rendszerből a szakszervezeti elnök szerint.



Arra a kérdésre, hogy miért nem oltatják be magukat a tanárok, elmondta, hogy rengeteg telefont kapnak, van olyan fiatal házaspár aki gyermekvállalás miatt nem akarja oltatni magát, mert nincs múltbéli tapasztalat. Illetve van olyan, aki alapbetegség miatt nem meri kockáztatni, mert az orvosa nem javasolja neki az oltást.



Hangsúlyozta, hogy nem csak az oltás az egyetlen védekezési eszköz, például azok sem mentesülnek a szabály alól, akik átestek a koronavíruson. Nagyon sok az ellentmondás, pont ezért kérték, hogy függesszék fel a rendeletet, és tisztázzák ezeket az anomáliákat.



Szabó Zsuzsa azt is elmondta, a figyelmeztető sztrájkot ezen felül a borzalmas bérek miatt is akarják.



Mindig csak azt az ígérgetést kapják, hogy majd 2023-ban átfogó átvilágítás lesz, és akkor újratárgyalják a béreket. Szabó Zsuzsa azt mondta, ebből lett elegük, hiszen 2018 óta tárgyalnak a bérekről.