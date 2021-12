Felsőoktatás

Továbbra is a Szegedi Tudományegyetem az egyik legjobb magyar intézmény a brit Quacquarelli Symonds listáján

Továbbra is a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) az egyik legjobb magyar intézmény a brit Quacquarelli Symonds (QS) feltörekvő európai és közép-ázsiai országok felsőoktatási intézményeit értékelő listáján - tájékoztatta az SZTE közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint az SZTE idén a 29. helyen végzett, ezzel Magyarországon ismét az egyik legjobb egyetem lett a 16 vizsgált magyar felsőoktatási intézmény között, amelyekből - akárcsak 2020-ban - négy került be a top 50-be.



A feltörekvő kelet-európai és közép-ázsiai régióból tavalyhoz képest ötvennel több, azaz 450 felsőoktatási intézmény szerepel a QS-listán. Az SZTE a rangsorolt intézmények legjobb 6,4 százalékába tartozik idei helyezésével. Több részterületen - így az akadémiai elismertség vagy a kutatási együttműködések nemzetközi kiterjedtsége terén - javult a mezőnyben elfoglalt pozíciója. Legerősebb indikátora az internetes láthatóságát mérő mutató lett: itt a vizsgált régióban a 16. helyen szerepel.



A rangsor készítői a listát továbbra is tíz szempont alapján állítják össze: 30 százalékos súllyal az intézmény akadémiai elismertségét, 20 százalékos súllyal a munkaadók visszajelzéseit vették figyelembe. Mérték az oktató-hallgató arányt (10 százalék), a doktori fokozattal rendelkező oktatók-kutatók számát (5 százalék), az idézettséget (5 százalék), a publikációs tevékenységet (10 százalék) és az intézmény nemzetközi kutatói kapcsolatrendszerét (10 százalék). A nemzetközi hallgatók és oktatók arányát 2,5-2,5 százalékos, míg az intézmény internetes láthatóságát 5 százalékos súlyozással értékelték - áll a közleményben.



A QS feltörekvő európai és közép-ázsiai országok felsőoktatási intézményeit értékelő listáján (https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2022) a magyar intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 26., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az SZTE-vel holtversenyben a 29. helyen végzett, a Debreceni Egyetem pedig a 40. helyen.