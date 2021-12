Fejlesztés

Bemutatták a szentendrei HÉV-végállomás terveit

Bemutatta a HÉV-végállomás koncepcionális terveit Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója szerdán Szentendrén.



A sajtótájékoztatón Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, fideszes országgyűlési képviselő felidézte, hogy a fejlesztés első, júniusi bemutatásakor továbbította az itt élők kérését a BFK vezérigazgatójának, hogy a HÉV-végállomás és a Volánbusz-pályaudvar integrált fejlesztésekor a közvetlen környezet fejlesztési lehetőségeit is vegyék figyelembe a tervezéskor.



Az államtitkár elmondta, hogy az Átölel a Pilis-Dunakanyar elnevezésű kezdeményezés felmérése egyértelműen megmutatta, hogy a lakók a térség közlekedésfejlesztését tartják legfontosabb kérdésnek. Emlékeztetett: a közlekedés javítását segítik a kormány intézkedései is, így a 10-es és a 11-es főút rekonstrukciója, a Budapest-Esztergom vasútvonalon munkába álló emeletes motorvonatok, az elkerülő utak ésszerű kialakítása és használata, valamint az M0-s hiányzó szakaszainak megépítése.



Vitályos Eszter hangsúlyozta, hogy a szentendrei intermodális csomópont fejlesztésekor számítanak a város együttműködésre, hiszen az új közlekedési központ környezetének megújulása csak összehangoltan, együttműködve lehet sikeres. Hozzátette: a HÉV-végállomásnál leégett, a lakók számára kulcsfontosságú élelmiszeráruház mihamarabbi pótlása elégedhetetlen, és ebben minden segítséget megadnak a városnak.



Vitézy Dávid azt mondta, hogy az elkészült koncepcionális terveket még véleményezheti a lakosság, az engedélyes tervek tavasszal készülnek el, a munkák 2023-ban indulnak. A főigazgató megjegyezte, hogy a BFK - bár nem feladata - koncepciótervezést kért a végállomás környékére is.



Vitézy Dávid elmondta, hogy egyesített utasforgalmi teret akarnak létrehozni a HÉV és Volánbusz utasai számára: minimum 300 férőhelyes P+R parkolót és szintén legalább 300 férőhelyes kerékpártárolót; olyan kiskereskedelmi, vendéglátó-egységeket, amelyek az állomáshoz kapcsolódóan ki tudják szolgálni a mindennapi igényeket; rövid idejű, úgynevezett K+R (Kiss+Ride) parkolási lehetőséget; taxiállomást - mindezt a köztér zöld és gyalogosbarát fejlesztésével.



A MÁV-HÉV területén új kocsiszínre van szükség van, de tervbe vették a busz- és HÉV-állomás környezetének teljes megújítását is - tette hozzá. A részletekről szólva elmondta: a HÉV hasonló módon fog beérkezni Szentendrére, mint eddig, és a végállomása is nagyjából ugyanott lesz. Mellette, a jelenlegi helyén lesz majd a buszállomás - folytatta -, közös tető alatt, egy térbe integrálva. Rendezik és megújítják a P+R parkolót a Vasúti villasor oldalán, valamint új, 275 férőhelyes parkolóház épül a mai Volán-pályaudvar hátsó részén, földszintjén taxiállomással és K+R lehetőséggel. Kerékpártárolók több helyen lesznek, közvetlenül a HÉV-peronok mellett és a parkolóház térségében.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy összefüggő, átlátható, jó minőségű új közteret kívánnak létrehozni, amely behálózza a környéket, a gyalogoshálózat minden irányba bekapcsolja a térséget. Az új végállomás közlekedési csomópontként működik, ugyanakkor a város második központja lehet - fogalmazott, hozzátéve, hogy bővíteni akarják a zöldfelületek arányát.



A vezérigazgató hangsúlyozta a város partnerségének fontosságát is a projektben. Kitért arra is, hogy a BFK - Vitályos Eszter kérésére - koncepciótervet készíttetett a HÉV-végállomás mellett lévő kereskedelmi és szolgáltatási területre. A tervet átadják az önkormányzatnak, továbbá partnerséget ajánlanak, "de alapvetően Szentendre felelőssége az, hogy ezen az önkormányzati területen egy kereskedelmi-szolgáltatási fejlesztést legalább azon a színvonalon, ahogy ezt a HÉV-állomás fejlesztését elvégezzük, megtegyék" - fogalmazott. Megjegyezte: az általuk készített koncepcióterv a legégett élelmiszer-boltot pótolni képes, nagy alapterületű, összefüggő új élelmiszer-üzletről, valamint egy alatta kialakítandó szolgáltatóházról szól.