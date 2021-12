Koronavírus-járvány

Főorvos: a gyerekek oltására alkalmas vakcina biztonságos és hatékony

Ez egy teljesen önálló, a Pfizer által kifejlesztett oltóanyag, amelyet az amerikai és az európai gyógyszerügynökség is bevizsgált és elfogadott. 2021.12.15 10:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az oltási reakciók viszonylag ritkák, a gyerekek oltására alkalmas vakcina biztonságos és hatékony - jelentette ki a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa szerda reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában



Nagy Anikó azt mondta, a járvány első hullámában az a nézet terjedt el, hogy a koronavírus a gyermekekre nem annyira veszélyes, de az elmúlt időszakban egyre több a tünetes gyermek a világban. Elsősorban az Egyesült Államokban jelentkeztek tömeges megbetegedések a körükben, és ez a tendencia Európában is növekedni látszik. Ezzel párhuzamosan Magyarországon is megnőtt a komoly tüneteket produkáló gyermekek száma.



Korábban a gyerekeknél az első számú tünetcsoport a hasmenés és a hasfájás volt, emellett szerepelt a láz és köhögés is, jelenleg viszont már nagyobb számban vannak tüdőgyulladásos, légzési és keringési problémás megbetegedések - közölte.



A főorvos a gyerekek oltására alkalmas vakcináról elmondta, hogy egy 10 mikrogrammos adagról van szó, amely harmada a felnőtteknek adott mennyiségnek. Ez egy teljesen önálló, a Pfizer által kifejlesztett oltóanyag, amelyet az amerikai és az európai gyógyszerügynökség is bevizsgált és elfogadott.



Több ezer gyermeken történő bevizsgálást követően arra a következtetésre jutottak, hogy ez egy hatékony oltóanyag, és nincs nagyobb kockázata, mint bármilyen már védőoltásnak - hangsúlyozta. Hozzátette: az immunológia reakció ugyanaz, mint a felnőtteknél, és a védettség időtartalma is várhatóan ugyanannyi lesz.



A krónikus beteg gyermekeknek is kifejezetten ajánlják az oltást, nagyon ritka az olyan gyermek, akit nem lehet beoltani - szögezte le Nagy Anikó.