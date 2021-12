Koronavírus-járvány

Két oltás után került kórházba a magyar humorista

Aranyosi Péter remélte, könnyen megússza a fertőzést, hisz akkor már két oltáson túl volt. 2021.12.15 09:24 ma.hu

Amikor azonban egyre nehezebben vette a levegőt, bement a kórházba, ahol kiderült, tüdőgyulladása van. "Nagyon megijedtem és féltem. Oxigént és infúziót kaptam, illetve lórúgás erősségű gyógyszereket, amelyektől jobban lettem. Cserébe viszont mindent felborított belül, már ha értik, mire gondolok: a gyomornak nem tesznek jót az ilyen erős orvosságok" - mesélt a részletekről a Blikknek a Karinthy-gyűrűvel díjazott humorista.



Hat napig volt kórházban, ma már otthon lábadozik. "Még pihennem kell, könnyen elfáradok, és köhögök is, de sokkal jobban érzem magam. Szerencsére a családból senki nem kapta el, még a feleségem sem, pedig vele egy ágyban alszunk" - mondta Aranyosi, aki azt is elárulta, ha januártól visszatér a színpadra, akkor a covid-élményét is belefűzi történeteibe.