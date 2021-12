Állati

Fekete párduc lehet a Kiskunhalason látott nagymacska - videó

police.hu

Fekete párduc lehet azon a Kiskunhalason készített felvételen, amelyen egy nagytestű macskaféle látható - közölte szerdán a rendőrség, és arra figyelmeztet, hogy senki ne próbálja befogni, sarokba szorítani az állatot.



A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta: az eddigi vizsgálatok alapján a felvétel valódi, és a szakemberek szerint fekete párduc lehet a videón.



A ragadozó kutya, macska, kecske méretű állatokkal táplálkozik, alapvetően rejtőzködő életmódot folytat - idéztek egy szakértőt -, az állat ugyanakkor kiszámíthatatlan, mivel vélhetően eddig emberek között élt, fogságban és nagy terület bejárására képes.



A rendőrök a társszervekkel együtt a külterületen élőket folyamatosan tájékoztatják a vadállattal kapcsolatos információkról, és arra kérnek mindenkit, hogy ők is értesítsék a térségben élő - többek között internetet nem használó - hozzátartozóikat.



Egyes helyszíneken technikai eszközöket is telepítettek - közölték.



A rendőrségre a videó közzététele óta több bejelentés is érkezett, azonban azok közül csak egyet lehetett a keresett állathoz kötni. A ragadozót nem találták meg, de valószínűleg az ő nyomait látták a helyszínen. Erről a rendőrség honlapján képeket is közöltek.



A rendőrség továbbra is kérik a kiskunhalasiakat és a város térségében élőket, hogy ha látták az állatot vagy információjuk van vele kapcsolatban, azonnal hívják a megyei főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon vagy a 107-es és a 112-es központi segélyhívó számok egyikét.



A nagymacskáról Fülöp Róbert, a város polgármestere posztolt szombaton a közösségi oldalán, közzétéve azt a felvételt, amelyen az állat látható egy építkezés közelében. A polgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy a múlt szerdai felvétel a Szegedi út környékén készült, és "az ügyben a Szegedi Vadaspark munkatársai szakmai segítséget nyújtanak".



November végén egy szintén a macskafélék családjába tartozó szervált fogtak be a Bükkben. Az a trópusi állat, amely nagy valószínűséggel korábban házikedvenc volt, nem sokkal később - a Fővárosi Állat- és Növénykert tájékoztatása szerint koronavírus-fertőzés miatt - elpusztult.