Koronavírus-járvány

Szijjártó: a beoltott magyar állampolgárok szabadon utazhatnak a Seychelle-szigetekre

A koronavírus ellen beoltott magyar állampolgárok az oltóanyag típusától függetlenül szabadon, karanténkötelezettség nélkül, egy negatív PCR-teszt bemutatásával utazhatnak a Seychelle-szigetekre - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán közzétett videóban.



Szijjártó Péter elmondta, a politikai megállapodást követően hétfőn a technikai egyeztetéseket is lezárták, így keddtől hatályba lép a vakcinaigazolások kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás a Seychelle Köztársasággal.



A repülőtérről bejelentkező miniszter közölte azt is, Brüsszelbe indulnak, hogy a külügyminiszterekkel megvitassák az Európai Unió bővítésének kérdését. "Ismerve az álláspontokat, nem lesz egy vidám vita" - fogalmazott.