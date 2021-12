Egészségügy

Kásler: megalakult a Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központ

A NOKK-nak a többi között az a feladata, hogy kutatási prioritásokat határozzon meg a klinikák, illetve az egyetemek számára, mindennek nyomán pedig javítson a nemzet egészségügyi állapotán. 2021.12.13 12:55 MTI

A klinikai orvostudományi kutatások összefogása érdekében Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központot (NOKK) hozott létre az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) a kormányzat támogatásával - jelentette be Kásler Miklós, a NOKK alakuló lésén hétfőn, Budapesten.



A NOKK-nak a többi között az a feladata, hogy kutatási prioritásokat határozzon meg a klinikák, illetve az egyetemek számára, mindennek nyomán pedig javítson a nemzet egészségügyi állapotán - közülte az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője.



A politikus hangsúlyozta: a NOKK létrehozásától azt várja, hogy Magyarország hosszú időn keresztül megőrizheti a klinikai vizsgálatok terén betöltött vezető szerepét. Ennek érdekében a klinikai vizsgálatok szervezése területén az Egyesült Államokban működőhöz hasonló struktúrát alakítottak ki.



Egyúttal biztosítani kívánják a kutatási hátterét nemcsak a gyógyszergyárak által kezdeményezett kutatásoknak, hanem a betegágy mellett folyó kutatásoknak is - tette hozzá. Arról is szólt, hogy az orvostudományi kutatások támogatása érdekében létrehozták a nemzeti Egyészségügyi Kutatási Ügynökséget is, amely segíti a klinikai kutatási hálózat, a kutatási központok kialakítását, illetve az orvostudományi kutatásokhoz kapcsolódó képzéseket szervez.



A NOKK a tárca és az ETT harmonikus együttműködésének a gyümölcseként jött létre - mondta Kásler Miklós.



Dóczi Tamás, a NOOK elnöke hangsúlyozta: a központ létrehozása azt a célt is szolgálja, hogy jobban érvényesüljenek a klinikai szempontok a tudományos kutatásban, illetve válasz arra az igényre, hogy felgyorsuljon a kutatási eredmények beemelése a klinikai gyakorlatba.



Mandl József, az ETT elnöke úgy vélekedett, hogy a NOKK létrehozása egy régi tradíció feltámasztása, amelynek nyomán a nemzetközi, amerikai, francia, brit gyakorlatnak megfelelő rendszer jön létre.



Az egységes betegellátó rendszer működése mellett, a klinikai kutatások ma már az ellátás részét képezik. A NOKK létrehozása nyomán az ETT-ben tevékenykedő mintegy 150 szakember hatékonyan be tud kapcsolódni a klinikai kutatások értékelésébe és véleményezésébe, az ezzel kapcsolatos munkába - mondta a professzor.