Koronavírus-járvány

Soltész Miklós: a Covid-árvák megsegítését lehet támogatni a 1357-es adománygyűjtő vonalon

A koronavírus-járvány miatt árván vagy félárván maradt gyerekek megsegítésére létrejött Regőczi Alapítványt lehet támogatni a 1357-es adománygyűjtő vonalon - közölte az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn.



Soltész Miklós - aki a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke is - a műsorban elmondta: "békeidőben" a hat legnagyobb hazai karitatív szervezet - a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat - alkotja a Karitatív Tanácsot, amely veszélyhelyzet idején Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsként végzi a munkáját.



A karácsony előtti időszakban működik a karitatív szervezetek "saját" adománygyűjtő vonala, de a 1357-es közös adománygyűjtő vonalon - a nemzeti összefogás vonalán - is várják az adományokat, az oda érkező felajánlásokat a köztársasági elnök és felesége által életre hívott Regőczi Alapítvány kapja - ismertette. Hozzátette: a Regőczi Alapítványt támogatja a közmédia "Jónak lenni jó!" adománygyűjtő kampánya is.



Soltész Miklós emlékeztetett, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács idén három kiemelt területen dolgozik: az egyik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos segítségnyújtás, ebből "ágazott le" a Regőczi Alapítvány, amelyet a karitatív szervezetek is támogatnak, a harmadik terület pedig a horvátországi földrengés áldozatainak segítése.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kisebb adományok mellett egyre több cég, jómódú ember támogatja a karitatív és civil szervezetek munkáját, és a fiatalok is szívesen vállalnak önkéntes feladatokat.