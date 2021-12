Koronavírus-járvány

Elhunyt 455 beteg, 16 017 új fertőzöttet találtak Magyarországon a hétvégén

Elhunyt 455 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 16 017 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 6 190 822 embert oltottak be, közülük 5 893 531-en a második, 3 005 109-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 1 198 939-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 36 884 ember, a gyógyultak száma 991 639-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 170 416.



Kórházban 6531 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 43 047-en vannak, a mintavételek száma 8 853 922.



Az elmúlt három hétben zajlott oltási akcióban 1 millió 436 ezren vettek fel oltást, 1 millió 171 ezren pedig már a megerősítő oltást vették fel, és 166 ezer eddig oltatlan ember is megkapta a vakcinát.



A kórházi oltópontok hétfőtől ismét normál menetrendben oltanak, aki szeretné beoltatni magát az a www.eeszt.gov.hu honlapon foglalhat magának időpontot, ha már rendelkezik érvényes regisztrációval vagy a háziorvosától is kérheti az oltás beadását. További oltási akciók is várhatóak a közeljövőben, ezekről hamarosan tájékoztatást adnak - tették hozzá. Emlékeztettek: szombaton megnyílt az internetes időpontfoglaló az 5-11 évesek gyermekek oltásához. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették.



A gyermekek oltása december 15-én, szerdán kezdődik az erre kijelölt kórházi oltópontokon. Az első gyermekvakcina-szállítmány várhatóan kedden érkezik Magyarországra és 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé - jelezték, azzal együtt, hogy minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt - figyelmeztettek a közleményben.



Hozzátették, hogy a kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál is lesz majd oltás. A házi gyermekorvosok és vegyes praxisok az általuk leadott igény szerint kapnak majd vakcinát - írták.



Hangsúlyozták, hogy mindenkinek javasolt a megerősítő, harmadik oltás, aki négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását. A megerősítő oltással a védettség újra 80-90 százalékra emelhető - fűzték hozzá.



A kormányzati tájékoztatóban emlékeztettek: maszkot kell viselni az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken; a beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben. A vendéglátóhelyeken pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

Jelezték: az átoltottság növeléséért a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben üzemorvosok is végezhetik az oltást.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (202 764) és Pest megyében (162 131) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (74 425), Hajdú-Bihar (66 025), Bács-Kiskun (64 163), Győr-Moson-Sopron (60 187) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (60 042). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (25 191).

Forrás: koronavirus.gov.hu