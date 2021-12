Koronavírus-járvány

'Ez tartott engem életben' - Csollány Szilveszternek üzent a fideszes politikus, aki 111 napot volt intenzíven

Nemrég tüdőgyulladással került a soproni kórházba Csollány Szilveszter. Gyorsan romló állapota miatt az olimpiai bajnok tornászt azóta átszállították az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe Covid-osztályára. Csollány állapota válságos.



A Blikk most megkereste a fideszes országgyűlési képviselőt, aki korábban összesen 111 napot töltött intenzív osztályon, ebből 85-öt mélyaltatásban, 69 napig pedig a műtüdő segítségével tartották életben. Bányai Gábor a lapnak elmondta, hogy neki mi segített a felgyógyulásban, és mire lehet szüksége Csollánynak a felépüléshez.



"Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az akaraterő. Az orvostudomány lehetőségei is behatároltak, a végén a betegen múlik, hogy elmegy vagy marad" - vélekedett a politikus, akinek saját bevallása szerint a családja is rengeteget segített. Sokat látogattak, "mindig ott voltak mellettem a szeretteim, amikor csak lehetett. Nem engedték el a kezemet, és én ezt, tudat alatt éreztem, ez volt a kulcs. Az agyam ugyan nem volt ott, de a lélek érzi a támogatást és a szeretetet. Ez tartott engem életben" - vélekedett.