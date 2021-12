ITM-államtitkár

A 2050-es klímasemlegességi cél eléréséhez a hidrogén technológiára is szükség lesz

A 2050-es klímasemlegességi cél eléréséhez várhatóan a hidrogén technológia is nélkülözhetetlen lesz - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a V4 országok parlamentjei gazdasági bizottságainak videokonferenciáján pénteken.



Steiner Attila, körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a hidrogén előnye, hogy nem csak egy energiahordozó, hanem abban is segíthet, hogy más energiákat hidrogén formájában tároljanak. Példaként a megújulóenergia-termelést említette, ahol a tárolás még nagy kihívást jelent, de a hidrogén segíthet.



Közölte, a hidrogén segítségével az ország csökkenthetné az importált üzemanyagoktól való függését is.



Az államtitkár szerint a kormány felismerte ezeket a lehetőségeket és idén májusban megalkották Magyarország Nemzeti Hidrogén Stratégiáját, ezután pedig elkezdték a nemzeti hidrogén gazdaság kiépítését. Ennek részeként elemezték a hidrogén értéklánc elemeit, hogy be tudják azonosítani azokat a pontokat, ahol Magyarországnak versenyelőnye lehet.



Prioritási területként határozták meg a hidrogénnel összefüggő innovációs kísérleti projekteket, a közlekedést, valamint annak vizsgálatát, hogyan lehet a meglévő gázhálózatot a későbbiekben a hidrogén szállítására használni. Ezek mind olyan területek ahol Magyarországnak jó adottságai vannak és a hidrogén stratégia megvalósításával egy új lendületet is adhatnak a magyar gazdaság fejlődésének egy hidrogén alapú gazdaság kiépítésével - tette hozzá az államtitkár.



Kiemelte, az a cél, hogy egy erős kompetencia központot alakítsanak ki Magyarországon a hidrogén értéklánc mentén, valamint, hogy az egyetemek az akadémia, a kutató laborok is álljanak készen erre az új kihívásra.



"Fontos, hogy ne csak felhasználói legyünk ennek az új technológiának, hanem megkeressük azokat a lehetőségeket, ahol konkrétan iparfejlesztési potenciál is rejlik a magyar ipar számára és próbáljunk meg magas szintű hozzáadott értéket teremteni itt a kelet-közép-európai régióban is hidrogén gazdaság kapcsán" - fogalmazott az államtitkár.



Steiner Attila elmondta, szeretnék ha minél több magyarországi cég, kis- és középvállalkozás tudna integrálódni a hidrogén értékláncokba, valamint ha a hidrogén gazdaság háttériparának a kulcselemeit is ki tudnák építeni a régióban. Most nagy lehetőség áll a V4 országok előtt, hogy ezen a területen még intenzívebben működjenek együtt - mutatott rá.



Magyarország nyitott arra, hogy még szorosabban együttműködjön a V4 országokkal a hidrogén gazdaság kiépüléséhez szükséges kutatás-fejlesztés terén, a szükséges technológiák kifejlesztésénél és gyártásánál - ismertette az államtitkár.

Kitért még az úgynevezett hidrogén völgyek kialakítására, ezek szerepe, hogy az adott területen a teljes hidrogén ökoszisztémát bemutassák. Magyarországon 2030-ig két ilyen völgyet terveznek kialakítani: Dunaújváros és Pécs között, illetve Miskolc térségében, hisz ez utóbbi helyen jelen van a nehézipar, és itt kicsiben tudnák a hidrogén ipari felhasználását tesztelni.