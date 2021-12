Jog

Orbán: az Alkotmánybíróság döntését kell követni a Brüsszellel folyó vitában

Egy Brüsszellel való vita esetében "végső instanciaként" az Alkotmánybíróság jogosult dönteni, így a kormánynak a magyar testület döntését kell követnie. 2021.12.10 11:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormánynak a magyar Alkotmánybíróság döntését kell követnie a bevándorlással és a migrációval kapcsolatos Brüsszellel folyó vitában - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



A műsorvezető kérdésére, miszerint az Alkotmánybíróság hoz egy döntést arról, hogy az unió által meghatározott bevándorlási szabályok elsőbbséget élveznek-e a magyarországi joggal szemben, Orbán Viktor elmondta, számunkra a magyar alkotmányos rend szerint az a mérvadó, amit az Alkotmánybíróság mond, hiszen mi a magyar emberek szolgálatára és a magyar alkotmányra tettük le az esküt, nem a brüsszeli bürokratákra, és az "elvont brüsszeli elgondolásokra" - mondta a kormányfő. Hozzátette: egy Brüsszellel való vita esetében "végső instanciaként" az Alkotmánybíróság jogosult dönteni, így a kormánynak a magyar testület döntését kell követnie.



Elmondta, a koronavírus-járvány negyedik hullámának a csúcsán vagyunk, "sőt talán már lefelé is jövünk", de csak akkor tudjuk ezt a hullámot minél előbb eljuttatni a végpontjához, és laposítani a következő hullám ívét, ha beoltatjuk magunkat, mert nincs más orvosság, csak az oltás.



Orbán Viktor elmondta: csökkenés tapasztalható az új fertőzöttek, a kórházban kezeltek és a gépi lélegeztetésre szorulók számában. A járványban 166-an hunytak el egy nap alatt, "veszteség minden nap van, de a helyzet összességében javul". "Csütörtökön 51 666 oltást vettek fel, ebből 42 453 harmadik oltás, ez karácsonykor különösen fontos, mert ha nem vagyunk beoltva, kiskarácsonyunk, ha be vagyunk, nagykarácsonyunk lesz" - mondta.



"Ha úgy akarunk a szentestén a családi asztal körül ülni, hogy nem félünk, hanem úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk, akkor a gyerekeknek és a szülőknek, meg a nagyszülőknek is beoltva kell lenniük. Egyébként nem lesz szép, emelkedett, lélekemelő nagykarácsonyunk, hanem marad a félelemben megélt kiskarácsony" - fogalmazott.



Közölte azt is: december 15-étől indul az 5-11 éves korosztály oltása, amire szerdától lehet már regisztrálni. Hozzátette: 69-70 ezer vakcina érkezik, kijelölték az oltópontokat, illetve a gyermek háziorvosoknál is meg lehet kapni majd az oltást. Megerősítette: a vakcina biztonságos ennek a korosztálynak is.



Orbán Viktor kijelentette, minden nyugdíjas biztos lehet abban, hogy 5 százalékkal emelkedik a nyugdíja januártól, emellett a következő évben teljes egészében visszaadott tizenharmadik havi nyugdíj értéke is 5 százalékkal emelkedik. Közölte: nyugdíjemelésről szóló rendelet pénteken jelenik meg a Magyar Közlönyben. "Ha van miből adni, az ember szívesen ad és a gazdaság a mögöttünk hagyott évben és reményeink szerint az előttünk álló évben is jól teljesít majd" - fogalmazott.

A kormányfő megjegyezte: a nyugdíjasok minden forintot számon tartanak, velük pontosan kell elszámolni, és "az élettapasztalatuk szerint jól is teszik, ha pontos elszámolást követelnek a kormánytól, láttak már olyan kormányokat, amelyek nem adtak, hanem elvettek".



A bevándorlás kérdésére áttérve Orbán Viktor egy nagy és erős, bevándorlásellenes, családbarát európai pártszövetség létrehozását nevezte a legfontosabb hosszú távú célnak.



A miniszterelnök arról, hogy jövőre emelkedik a minimálbér, valamint a kulturális és a szociális ágazatban dolgozók 20 százalékos, a katonai és rendvédelmi dolgozók, illetve a pedagógusok 10 százalékos béremelést kapnak, azt mondta: ha összességében sikeresen működik a gazdaság, akkor lehet csak arról beszélni, hogy mire fordítsák az így előállt plusz összeget.



Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: mindig több igény van, mint amennyi pénzt a gazdaság meg tud termelni. "Ha olyan pénzt adsz oda, amit nem termeltél meg, akkor előbb-utóbb csődbe mész" - jelezte, hozzátéve, hogy a kormány és a pénzügyminiszter felelőssége, hogy ez ne következzen be Magyarországon.



Múlt heti varsói tárgyalásairól szólva elmondta: már hosszú hónapok óta szervezkednek a bevándorlást ellenző és a családokat támogató európai pártok, de egy ilyen egyezkedésnél rengeteg szervezeti kérdés van, amelyeket lépésről lépésre kell rendezni. Hozzátette: vannak személyes ambíciók, vannak országok, ahol egymással rivalizáló pártok is vannak, nekik "nehezebb bejönni egy ilyen nagy együttműködésbe", de lépésről lépésre haladnak, és a következő találkozót Spanyolországban tartják jövő év elején.



Rámutatott: jelenleg kisebbségben vannak Európában, hiszen az Európai Parlamentben ülő pártok többsége támogatja a bevándorlást, és nem támogatja a családokat.



Azt akarjuk, hogy hosszú távon - a következő évtizedekben - legyen végre azon európai embereknek is döntést befolyásoló erejű hangjuk, akik - legyenek franciák, németek vagy magyarok - nem akarják, hogy Európából bevándorlókontinens legyen, a saját hazájukat nem akarják átalakítani bevándorlóországgá, viszont szeretnék, hogyha támogatást kapnának a családok ahhoz, hogy minél több gyermeket tudjanak felnevelni - jelentette ki.



"Nem alternatívak akarunk lenni, hanem győztesek. Mi akarjuk befolyásolni, sőt mi akarjuk meghatározni, hogy mi legyen Brüsszel politikája. A célunk az, hogy ez legyen Európában a legnagyobb politikai erő" - közölte.



Hozzátette, a nyugat-európaiak "belevágtak egy nagy kísérletbe", és úgy gondolták, ha összekeverik "a nagy muszlim tömegeket a bennszülött keresztényekkel", abból egy jó dolog fog létrejönni. Ezzel szemben - folytatta - a magyarok azt gondolják, hogy ilyen kísérletbe belevágni életveszélyes, mert ha a kísérlet rosszul sül el, nem lehet visszacsinálni, a nem várt következmények között lehetnek terrorcselekmények, romló közbiztonság vagy "iszonyatos szociális kiadások" is.

Kijelentette: a magyar kormánynak azt kell mondania Brüsszelben, hogy meg kell változtatni a brüsszeli bevándorlási szabályokat.