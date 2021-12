Jótékonyság

Tízezer élelmiszercsomagot adományoz rászorulóknak a Mészáros Csoport

A csomagokban az alapvető élelmiszereken túl olyan termékek is helyet kaptak, amelyek ritkábban kerülhetnek a szegénységben élők asztalára. 2021.12.09 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A múlt évhez hasonlóan, idén is tízezer élelmiszercsomagot adományoz rászorulóknak a Mészáros Csoport az adventi időszakban, a csomagokat ezúttal is a Magyar Vöröskereszt juttatja el a nélkülöző családoknak és az egyedülálló idős embereknek.



A Vivienvíz Kft. bicskei telephelyén tartott szerdai sajtótájékoztatón Tóth Krisztina, a Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy az 50 millió forint összértékű csomagokat a cégcsoporthoz tartozó élelmiszeripari vállalatok termékeiből állították össze, és azok összeállításában kizárólag a csoporthoz tartozó vállalatok dolgozói vettek részt.



Jelezte, hogy a csomagokban az alapvető élelmiszereken túl olyan termékek is helyet kaptak, amelyek ritkábban kerülhetnek a szegénységben élők asztalára, így többek között pulykahús, friss tojás, méz, karácsonyi keksz és csokoládé is részét képezi az adománynak.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a Mészáros Csoport karitatív akcióinak középpontjában elsősorban a gyermekek állnak, éppen ezért a karácsonyi adománycsomagok zöme is többgyermekes családokhoz kerül, mellettük azonban mintegy ezer egyedülálló idős ember is részesül a támogatásból.



A több mint 40 tonnányi élelmiszert a szintén a csoporthoz tartozó Gallicoop Zrt. kamionjai juttatják el a Magyar Vöröskereszt regionális központjaiba. Innen a vöröskereszt munkatársai és önkéntesei viszik el az adományokat - a koronavírus-járványra tekintettel - egyenként a rászorulóknak.



Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója köszönetét fejezte ki azért, hogy idén is szervezetük kapta e megtisztelő feladatot. Megjegyezte, óriási segítség számukra, hogy a csomagokat összeállítva kapják meg, mert ebben az időszakban sok adomány érkezik hozzájuk, ami sok feladatot jelent.



Elmondta, hogy a régiós raktárakba kerülő csomagok még aznap mennek tovább a megyei szervezetekhez, majd onnan a családokhoz, ahová az önkéntesek nemcsak az adományokat viszik, hanem jó szót is.