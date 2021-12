Családpolitika

Novák: családtámogatási kalkulátort indított a kormány - videó

A családtámogatások "dzsungelében" az eligazodást segítő webes családtámogatási kalkulátort hozott létre a kormány - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán videonyilatkozatban a Facebook-on.



A kalkulátor segít megbecsülni, hogy milyen támogatásra jogosult egy-egy család, illetve ez mennyi pénzt jelent számukra - közölte Novák Katalin.



A politikus felidézte, hogy a kormányzat az elmúlt évtizedben számos, a családokat segítő intézkedést fogadott el.



A többi között, ilyen a babaváró támogatás, a csok, a hitelelengedés, vagy az otthonfelújítási támogatás - sorolta.



Mivel mára nehéz eligazodni a sokféle támogatás között, ezérért döntöttek úgy, hogy elindítják a családtámogatási kalkulátort - tette hozzá.



A webes felületen - folytatta - néhány, az alapvető életkörülményekre vonatkozó adatot kell megadni. Például, hogy házasságban élnek-e, van-e gyermekük, ha van akkor mennyi idős, illetve ha több van, ők mennyi idősek. A kalkulátor pedig, ezek alapján megadja a segítséget a családtámogatások igényléséhez.



Hozzáfűzte: abban bízik, hogy a családtámogatási kalkulátornak köszönhetően érthetőbbé válik a családtámogatások összetett magyarországi rendszere.



"A támogatásokat igénybe is tudják venni és ennek köszönhetően még jobb körülmények között tudják nevelni gyermekeiket, vagy várni a megszülető kisbabát" - fogalmazott a videonyilatkozatban Novák Katalin.



A bejegyzésből az is kiderül, hogy a kalkulátor a https://uj.csalad.hu/kalkulator/ webcímen érhető el.