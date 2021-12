Egészségügy

Semmelweis Egyetem: a kisgyermekek körében okoz idén tömeges megbetegedést az RSV

Idén a légúti óriássejtes vírus (RSV) okoz tömeges megbetegedést a kétévesnél fiatalabb gyerekek körében, a Semmelweis Egyetemen (SE) az elmúlt hónapokban nyolc-tízszeresére nőtt a légúti tünetekkel kezelt kisgyerekek száma - közölte Szabó Attila, az SE Klinikai Központ gyermekgyógyász elnöke.



Az intézmény az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében idézte a szakembert, aki elmondta, az RSV (respiratory syncytial virus) egy régóta ismert, nagyon virulens kórokozó, cseppfertőzéssel terjed, de évtizedek óta nem okozott akkora járványt, mint az idén.



Hozzátette: a megbetegedés főként a koraszülöttekre és az újszülöttekre, valamint a csecsemőkre jelent nagy veszélyt, esetükben nagyobb eséllyel alakul ki a kislégutak súlyos gyulladása (bronchiolitis), vagy akár tüdőgyulladás is, amely akadályozza az oxigénfelvételt.



Az RSV-fertőzés szezonja a késő őszi, még inkább a téli hónapokra esik, idén azonban ebben is változást látnak, mert az egyetem I. számú gyermekgyógyászati klinikáján már október elejétől nagy volt a betegforgalom az RSV miatt - mondta.



Szabó Attila kitért arra, hogy a kórokozó gyors terjedésének kedvez a lappangási időszak, amely az első tünetek megjelenéséig, átlagosan 4-5 napig tart. A már megfertőződött ember ez idő alatt is átadhatja a kórokozót a környezetében lévőknek.



A betegség óvodás- és iskoláskorban, nagyobb gyermekek vagy a felnőttek esetében általában nem okoz súlyos problémát, jellemzően orrfolyás, hőemelkedés, étvágytalanság (egyszerű nátha) képében jelentkezik, ezért ők elsősorban a vírus terjesztése szempontjából jelentenek magas kockázatot.



A gyermekorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg nincs a vírus által okozott fertőzésre célzott terápia vagy gyógyszer, ezért a megelőzésre különös hangsúlyt kell fektetni. Ennek eszköze a koronavírus-járvány során már megszokottá vált: a gyakori kézmosás, a maszkhasználat, a felületfertőtlenítés, a szociális távolságtartás. Az RSV szilárd felületeken - például ajtókilincs, telefon - körülbelül 7-8 órán át marad fertőzőképes.



Szabó Attila kiemelte, hogy a felső légúti tünetekkel akkor kell azonnal orvoshoz fordulni, ha szapora légzést, zihálást, rohamokban jelentkező, csillapíthatatlan köhögést észlelünk a kisgyerekeknél. A koraszülöttek vagy újszülöttek esetében a "táplálási nehezítettség" is fontos figyelmeztető jel lehet a kiszáradás veszélye miatt.



"Idén a korábbi évtizedektől eltérően hatéves korig találkoztak kórházi kezelést igénylő esetekkel" - jegyezte meg.



Az RSV-fertőzés megelőzésére hagyományos védőoltás nincs, de a legmagasabb kockázati csoportba tartozó gyermekek (2 éves kor alatt) jogosultak úgynevezett passzív immunizációra, ami az ellenanyag izomba történő beadását jelenti, de ez csupán rövid távú védettséget biztosít - mondta.

A szakember hozzátette: a fertőzés beazonosítására létezik gyorsteszt, illetve a koronavírus-járvány alatt megismert gyerekkori PCR-vizsgálat hozhat biztos eredményt. A pozitív teszt ebben az esetben nem jár sem karanténkötelezettséggel, sem automatikus kórházi felvétellel - közölte Szabó Attila.