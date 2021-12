Koronavírus-járvány

Elhunyt 489 beteg, 22 699 új fertőzöttet találtak Magyarországon a hétvégén

Elhunyt 489 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 22 699 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 6 159 926 embert oltottak be, közülük 5 867 068-an a második, 2 765 500-an pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 1 157 568-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 35 611 ember, a gyógyultak száma 932 204-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 189 753.



Kórházban 7440 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 586-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 48 217-en vannak, a mintavételek száma 8 666 739.



Az oltási akcióban eddig összesen 1 millió 139 ezren vették fel oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő, harmadikat is megkapták, és 135 ezer eddig oltatlan döntött úgy, hogy felveszi az első oltást. A sikerre tekintettel a kormány még egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12-ig (vasárnapig) továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni az oltópontokra 7 óra és 19 óra között.



A kórházak vasárnapig megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket, akár az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő, harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, az elkerülheti a várakozást - áll a közleményben.



Felidézték: az Európai Gyógyszerügynökség a múlt héten engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Az oltási munkacsoport megkezdte az 5-11 éves gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek. Hozzátették: a gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házigyermekorvosoknál tervezik. "Az előkészületek tartanak, a terveket ezen a héten véglegesítik, és a tudnivalókról időben tájékoztatjuk a szülőket" - írták.



A kormányzati tájékoztatóban emlékeztettek: maszkot kell viselni az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken; a beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátóüzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

Hozzátették: a bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait. Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme, valamint a betegellátás zavartalansága érdekében az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő, harmadik oltás.



Jelezték: az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben üzemorvosok is végezhetik az oltást.



Felhívták a figyelmet arra, hogy aki még nem regisztrált védőoltásra, az megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehet időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is - olvasható a közleményben.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (197 351) és Pest megyében (157 164) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (72 040), Hajdú-Bihar (63 717), Bács-Kiskun (61 662) és Győr-Moson-Sopron megye (57 995). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 24 147 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu