Bűncselekmény

Megrázó részletek derültek ki Deutsch Tamás apósának meggyilkolásáról

Mint ismeretes, péntek este egy férfi leszúrta főbérlőjét Budapesten, a III. kerületi Nánási út egyik társasházában. Mint utóbb kiderült, az áldozat Lazsányi László, Deutsch Tamás apósa.



A Tények most újabb megrázó részletekről számolt be az esettel kapcsolatban.



Információik szerint a tettes már hónapok óta nem fizetett a lakásért, ezért lecserélték a zárat a bejárati ajtón. A férfi azonban péntek délután feltörte a lakást, dulakodásba keveredett a tulajdonossal, majd végzett vele. A Tények úgy tudja, a volt NBI-es futballistát többször is megszúrta egy vadásztőrrel, a lakók is csak a kiáltásait hallották.



A rendőrök eközben már úton voltak a lakáshoz, a gondnok ugyanis már a veszekedés előtt kihívta őket.