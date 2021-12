Koronavírus-járvány

Lehet, itt a Covid-járvány vége - végre?

Újabb szomszédos országban, Ausztria után Romániában is kimutatták a koronavírus omikron mutánsát.



Az Egészségügyi Világszervezet egyelőre nem tud olyan halálesetről, mely ehhez köthető. Rusvai Miklós víruskutató szerint lehet, hogy az omikron a jó forgatókönyv, amely, ha mindenkit megfertőz és csak nátha szerű tüneteket okoz, akár a nyájimmunitást is elhozhatja.



Közben egy magyar cégnél kifejlesztettek egy új típusú koronavírus-tesztet, amely az 1,2 millió mutáns 99 százalékát képes kimutatni. Ez a teszt a fejlesztői szerint gyorsabb, mint a PCR-tesztek és pontosabbak mint az antigén gyorstesztek. Ugyanúgy a garatból és orrból vett minták alapján dolgoznak a szakemberek - hangzott el a Híradóban.



Mint ismeretes, a spanyolnátha járványnak is így lett vége, a vírus többszöri mutáció után belesimult a szezonális influenzába.

