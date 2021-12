Gazdaság

Tállai András: érdemes még az év vége előtt babakötvény-számlát nyitni

Már több mint 262 ezer gyermeknek van babakötvénye. Ez az egyik legjobb magyar befektetés, és ha a számlára a befizetés december 31-ig beérkezik, akkor még erre az évre is jár az állami támogatás - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta: a babakötvényben havonta bármekkora összeg félretehető, a kamata rendkívül kedvező: az előző évi infláció plusz három százalék. Az állam ehhez nyújt még további maximum 6 ezer forint külön támogatást minden évben. Amennyiben az Országgyűlés megszavazza, akkor 2022-től duplájára - 12 ezer forintra - emelkedik a babakötvények utáni állami támogatás - emelte ki Tállai András.



A babakötvény módot ad a szülőknek, nagyszülőknek és más rokonoknak arra, hogy hozzájáruljanak gyermekeik, unokáik, fiatalabb családtagjaik későbbi anyagi lehetőségeihez, mégpedig hosszú távú, biztonságos formában - emlékeztetett az államtitkár. Kiindulópontként az állam minden újszülöttnek automatikusan ad 42 500 forint úgynevezett életkezdési támogatást - részletezte Tállai András.



A pénzt a Magyar Államkincstár írja jóvá a gyermek születésének napján, babakötvény azonban csak akkor válhat az életkezdési támogatásként kapott összegből, ha valamelyik hozzátartozó úgynevezett Start-értékpapírszámlát nyit a gyermeknek - tette hozzá.



A számlanyitást rendkívüli módon megkönnyítette a Magyar Államkincstár, az otthonról, kényelmesen néhány perc alatt elvégezhető - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy nem is kell hozzá semmi más, csak ügyfélkapu, amellyel jelenleg több mint 5 millió magánszemély rendelkezik. Vagyis a szülők jelentős többsége számára könnyen elérhető az új szolgáltatás, és így még tovább nőhet a babakötvényesek aránya.



A családtagok és az állam befizetései révén 143 milliárd forint kamatozik már a gyermekeknek babakötvényben - mondta Tállai András. Megjegyezte azt is, hogy például egy szülő, vagy egy nagyszülő havi ötezer forintos befizetéséből az idén született gyermek a 18. születésnapját követően 2,2 millió forintot kaphat. Ez az összeg pedig még nagyobb lehet, amennyiben az Országgyűlés megszavazza a Pénzügyminisztérium állami támogatás duplázására vonatkozó javaslatát.